♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 17 de abril de 2026
Puede ser que hoy encuentre a esa persona especial. Su presupuesto no le permite excesos. Las mejoras laborales se están negociando. Los ejercicios respiratorios son buenos para su corazón.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. Si tiene una deuda que saldar, es el momento. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. Tiene falta de ejercicio, así que decídase y haga algo.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Buena suerte en los asuntos económicos. El ambiente laboral va a estar algo tenso. Es el momento idóneo para hacer deportes de montaña.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Estará más ahorrador que de costumbre. No se agobie en el trabajo, está todo resuelto. Sus tobillos están muy sensibles.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Hable con su pareja, pero con diplomacia y sin enfados. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Hoy tendrá un día agotador en su trabajo. Su cabeza será su punto débil; por lo demás, todo bien.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
No piense más en lo ocurrido con su pareja, relájese. Llevará a cabo con éxito numerosas transacciones. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Está especialmente receptivo para el amor. Se produce un ingreso que no esperaba. La creatividad es básica en su trabajo. Disfrutará de un estado mental envidiable.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Conocerá a alguien encantador y revivirá. Gastará gran parte de sus ahorros en comprar regalos. La impulsividad no es buena para hablar con los jefes. Los nervios le producirán tensión muscular.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
No sea agresivo con las personas que le quieren. Tendrá problemas con el dinero si no ahorra más. Dele un buen empujón a su trabajo actuando con diligencia. Gozará de mucho dinamismo.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Sea más flexible con los fallos de sus seres queridos. Goza de una mayor estabilidad financiera. Logrará éxito profesional si es diligente. La obsesión por lucir una figura espléndida es excesiva.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
El panorama amoroso se presenta tranquilo. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. El cansancio será su peor enemigo, descanse más.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Buen día para comenzar una nueva amistad. Hoy podrá sacar mucho rendimiento a su dinero. Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan. Sea prudente con la bebida y la comida.