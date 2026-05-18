♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Horóscopo de hoy 18 de mayo de 2026
El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Antes de comprar, compare precios y calidades. Desconcierto con respecto a su trabajo actual. A tener en cuenta su espalda, será el punto débil.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Comunique a su pareja sus sentimientos. El dinero es importante, pero no lo es todo. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Le van a rodear personas muy atractivas, preste atención. Su economía doméstica se está reponiendo. Resultados excelentes en el trabajo. Debería caminar más.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Situación bastante emocionante en lo sentimental. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Los vientos laborales soplan a su favor. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Si su corazón está libre, láncese a nuevas relaciones. Tenga cuidado con los juegos de azar. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. A su cuerpo, lo tiene demasiado abandonado.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Si su pareja piensa de modo diferente, no se irrite. Pronto dejará de tener números rojos. Aumenta su capacidad productiva en el trabajo. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Ha llegado la hora de salir a buscar pareja. Por fin encuentra el banco a su medida. Es el momento de replantearse su trayectoria profesional. Quizá aparezcan problemas de salud de escasa importancia.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Antes de meterse en gastos, infórmese. Buen día para llegar a acuerdos con sus jefes. Su organismo está en un periodo inestable.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Su relación mejorará si hay más diálogo. Sin problemas para hacer frente a sus gastos. Se reconocerá su valía mediante un merecido ascenso. Los rayos del sol son una fuente inagotable de salud.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Situación tensa con la familia, tenga paciencia. Intente ser económicamente independiente. Profesionalmente, está en buen momento. Físicamente se sentirá fuerte y resistente.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Solamente su familia llenará el hueco de su corazón. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Buen día para hacer intercambios comerciales. Necesitará una buena alimentación.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Hable, o su relación se resentirá. Tras el derroche realizado, revise sus cuentas. Diferencias con sus compañeros enturbiarán la jornada. Le sentará muy bien salir a pasear.