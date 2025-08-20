#HOY:

Horóscopo de hoy 20 de agosto de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día para tomar decisiones rápidas, pero sin descuidar los detalles. La energía favorece nuevos comienzos.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Podrías sentirte más sensible de lo habitual. Buen momento para hablar con alguien de confianza y soltar tensiones.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tu mente estará activa y creativa. Ideal para proyectos grupales o para resolver problemas con ingenio.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Las emociones toman protagonismo. Prestá atención a tu intuición: puede guiarte mejor que la lógica.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La jornada trae reconocimiento en lo laboral o personal. Disfrutá el momento, pero mantené la humildad.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Necesitás organizarte para no sentirte desbordado. Aprovechá para ordenar papeles, cuentas o proyectos.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Posibles tensiones en vínculos cercanos. La clave será escuchar y no precipitarte en juicios.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La intensidad emocional se traduce en pasión. Podés avanzar en temas amorosos o proyectos personales.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Energía positiva para viajes, estudios o capacitaciones. Se abren puertas para ampliar horizontes.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Etapa de mayor compromiso con metas a largo plazo. No descuides tu bienestar físico.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Tu creatividad está en alza. Es un buen día para exponer ideas o participar en actividades culturales.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La introspección te ayudará a encontrar calma. Momento favorable para el descanso y la meditación.

