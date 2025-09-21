Horóscopo de hoy 21 de septiembre de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Esos nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo. Momento idóneo para comenzar una dieta.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Los problemas con su pareja se resuelven fácilmente. Su economía va muy bien. Realice su trabajo con entusiasmo y ganas de cambios. Buen momento psicológico.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Situación laboral inmejorable. Ligeramente indispuesto por un dolor abdominal.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
En el amor, viva el momento intensamente. Medite muy bien antes de hacer inversiones. Su entorno laboral está dando los frutos tan deseados. En las heridas, puede haber peligro de infección.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
Es posible que sufra un pequeño desengaño amoroso. Retome los negocios que otros han abandonado. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
¡Déjese querer! No se exceda más allá de sus posibilidades pecuniarias. Buen día para empezar con los proyectos profesionales. Los dolores de espalda se evitan sentándose correctamente.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Conocerá a una persona de ensueño. No descuide el bolso ni la cartera. Tendrá buena suerte al tomar sus decisiones laborales. Modere el consumo de alcohol, no le sienta nada bien.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Su capacidad de cariño es muy grande. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Vigile su presión arterial y controle el sobrepeso.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Demuestre más comprensión hacia sus familiares. Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Está muy tenso; relájese con un baño.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Olvide su nostalgia por amores del pasado y mire hacia delante. Mal momento para inversiones. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Preocupado por su silueta aprenderá a alimentarse.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Este es un día ideal para las conquistas. Plantéese pedir un préstamo a su banco. Buena actuación en el trabajo, sus jefes aplaudirán su labor. Huya de los ambientes que perjudiquen su salud.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Marte hace que esté en tensión, dialogue con su pareja. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Venza su timidez, sus compañeros se lo agradecerán. Ligeros mareos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.