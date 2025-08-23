Horóscopo de hoy 23 de agosto de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. No tome decisiones económicas de manera apresurada. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Por fin gana la batalla al colesterol.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. Jornada propicia para encauzar los asuntos económicos. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. Puede tener dolores en las encías.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Las circunstancias confirmarán que ese alguien le quiere. Si le deben dinero, se lo van a devolver. En el trabajo, la rutina hará que el tiempo pase despacio. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Día propicio para solucionar asuntos económicos. Momento de intensos desafíos profesionales. Habrá cambios significativos en su salud y en su figura.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. Encontrará en su casa una suma de dinero olvidada. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Si se encuentra algo flojo, hágase unos análisis.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Va a pasar una jornada maravillosa con alguien que le interesa. Día interesante para hacer algunas inversiones. No sea pesimista, en el trabajo también hay baches. Síntomas de que algo está fallando en su organismo.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Amplíe su círculo de amigos y se sentirá más satisfecho. No sea tan estricto con su economía, permítase un regalo. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. Necesita relajarse o hacer algún deporte.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Nace una bonita relación, insista y ganará. Buenas noticias económicas. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. Dedique su tiempo libre a hacer algo de ejercicio.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. La buena improvisación es muy valorada por sus jefes. Intente desconectar cuando salga de su trabajo.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Su vida amorosa pasa por un intenso momento. Piense en la posibilidad de invertir el dinero ahorrado. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Hoy propondrá matrimonio a su pareja. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. Tendrá que trabajar con las presiones de sus jefes. Debe prestar más atención a su alimentación.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Las discusiones familiares tocan a su fin. Está atravesando una buena racha económica, disfrute de su dinero. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Su gran optimismo le hace sentirse bien.
