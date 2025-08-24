#HOY:

Horóscopo de hoy 24 de agosto de 2025

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El domingo te invita a recuperar energías y priorizar el descanso. Aprovecha para conectar con tu cuerpo a través de caminatas suaves o una comida nutritiva. Un encuentro inesperado puede llenarte de alegría.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tu lado creativo se enciende y te impulsa a disfrutar de actividades artísticas o manuales. Será un día perfecto para pasar tiempo con seres queridos y expresar tu cariño de manera sencilla pero profunda.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La comunicación fluirá y te verás rodeado de buenas conversaciones. Un mensaje o llamada puede traer noticias alentadoras. No descartes la posibilidad de un encuentro casual que se convierta en oportunidad.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Las emociones están a flor de piel y buscarás contención en tu hogar o con tu familia. El domingo es ideal para cocinar, compartir una comida especial y reforzar vínculos afectivos.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La Luna activa tu brillo personal, dándote magnetismo y seguridad. Aprovecha para hacer algo que disfrutes plenamente: bailar, cantar, reír. Tu energía atraerá miradas y te llenará de confianza.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Este domingo puede ser clave para organizarte y cerrar pequeños pendientes. Sin embargo, también será un día para el silencio y la introspección: escucha lo que tu cuerpo pide y baja el ritmo.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La energía te invita a socializar y rodearte de amigos o grupos donde te sientas cómodo. Una charla inesperada podría abrir un vínculo más profundo de lo que imaginas.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La jornada potencia tu imagen pública y tus objetivos profesionales. Aunque sea domingo, recibirás reconocimiento por algo que hiciste en los últimos días. Confía en que tu esfuerzo empieza a dar frutos.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Es un gran día para expandir tu mente: lecturas, cursos o simplemente reflexionar sobre tus próximos pasos. La vida te invita a pensar en grande y a planear lo que deseas para el futuro cercano.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las emociones se vuelven intensas y puede surgir un momento íntimo que renueve tu energía. También es un buen día para organizar tus finanzas compartidas y proyectar inversiones con más claridad.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El domingo resalta la importancia de tus relaciones. Si estás en pareja, un plan sencillo juntos traerá felicidad. Si estás soltero, podrías conocer a alguien interesante en un contexto inesperado.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Tu cuerpo necesita descanso y autocuidado. Haz actividades que te relajen: un baño tibio, yoga o meditación. El domingo te pide escuchar tu interior y recargar energías para lo que viene.

