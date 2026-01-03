Horóscopo de hoy 3 de enero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
Buen día para comenzar una nueva amistad. Aproveche hoy para disfrutar de ese aumento de sueldo. Reivindique sus derechos laborales. Si no se cuida a tiempo, podría acumular un gran cansancio.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Logrará lo que desea en el plano sentimental. A través de la familia puede conseguir un dinero extra. Los cambios profesionales suelen ser favorables. Tendrá los huesos delicados.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
Nada de planificaciones en el amor. Puede permitirse renovar parte de su vestuario. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. El botiquín manténgalo bajo llave, y consulte al médico.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
Sorprenda a su pareja con una cena romántica. Se aprende a consumir y se debe aprender a ahorrar. Sus jefes se darán cuenta de sus buenas cualidades. Vigile su salud, ya que puede verse algo alterada.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
No debe confundir la amistad con el amor. Deberá tomar una determinación con ese posible negocio. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
Le van a rodear personas muy atractivas, preste atención. Buen día, económicamente hablando. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Demasiados esfuerzos físicos.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Intente complacer a su pareja, lo necesita. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
Diga a quien ama lo que lleva tiempo callándose. Puede producirse un desequilibrio entre gastos e ingresos. Toda iniciativa laboral tendrá éxito. Físicamente, está en forma.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
Día perfecto para rematar una conquista. Le van a comunicar una subida de sueldo. Los nuevos proyectos profesionales serán decisivos. No fuerce en exceso su organismo, no es saludable.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
Reserve hoy ese fin de semana a solas con su pareja. Ponga a cero sus deudas. Laboralmente hablando, está imbatible. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Su relación se consolida. Exija factura de todo lo que compre, pueden engañarle. Su reputación profesional es inmejorable. Buen momento para poder dejar un mal hábito.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
Como no sea más comprensivo, su relación se tambaleará. Su esfuerzo le reporta unos ingresos extras. Con su esfuerzo, alcanzará las metas propuestas. Muy seguro de sí mismo, pues su salud es estupenda.