Horóscopo de hoy 4 de enero de 2026

♈ Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El día invita a bajar un cambio. Aunque las ganas de avanzar están intactas, conviene pensar dos veces antes de decidir, sobre todo en temas personales. Escuchar otras miradas puede ayudarte a ver con más claridad.

♉ Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Domingo ideal para el descanso y los afectos. El clima astral favorece los encuentros tranquilos y el disfrute de lo cotidiano. Cuidá el bolsillo y apostá a actividades que te den bienestar.

♊ Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las ideas se ordenan y la mente se aquieta. Buen día para poner en palabras lo que sentís y reorganizar prioridades. Evitá discusiones innecesarias.

♋ Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La sensibilidad estará a flor de piel. Escuchar tu intuición será clave para atravesar la jornada con serenidad. Ideal para cerrar capítulos emocionales.

♌ Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La energía del domingo potencia tu costado creativo. Podés destacarte en reuniones o actividades grupales, siempre desde la empatía.

♍ Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Ordenar el entorno también ordena la cabeza. El día se presta para organizar pendientes y planificar la semana que comienza.

♎ Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las relaciones toman protagonismo. Conversaciones sinceras pueden ayudar a recomponer vínculos y aclarar situaciones pendientes.

♏ Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tiempo de transformaciones internas. El domingo invita a soltar viejas cargas y avanzar con mayor liviandad emocional.

♐ Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Aunque el impulso es ir siempre más allá, hoy conviene frenar y observar. La reflexión traerá respuestas valiosas.

♑ Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Jornada propicia para pensar en metas y organización. El orden te dará tranquilidad para encarar lo que viene.

♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La comunicación fluye y los intercambios se vuelven enriquecedores. Compartir ideas abrirá nuevas perspectivas.

♓ Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad se intensifica y conecta con lo creativo. Buscá espacios de calma e inspiración para cerrar el fin de semana.

