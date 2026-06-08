El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) confirmó la reanudación del servicio de pediatría para sus afiliados en el Departamento La Capital, tras un acuerdo alcanzado con la sociedad de pediatras de Santa Fe. La medida pone fin a un período de más de un año y medio sin cobertura directa de este servicio por parte de parte de los profesionales del sector.
Santa Fe: Iapos restableció la atención pediátrica y amplió la cobertura
El director del organismo, Nolasco Salazar, explicó el alcance del acuerdo con la asociación de pediatras y detalló cómo se reorganiza la atención para los afiliados tras el entendimiento alcanzado.
El director del organismo, Nolasco Salazar, explicó el alcance del entendimiento y destacó el proceso de diálogo que permitió destrabar la situación.
Reincorporación de profesionales
En este sentido, Salazar señaló que “luego de diálogo permanente que tuvimos durante este último año con la Asociación de Pediatras de Santa Fe, logramos que vuelvan a prestar la atención a nuestros afiliados a partir del este lunes. Lo hicimos a sabiendas de que era necesario que puedan estar al alcance de nuestros afiliados”.
En ese marco, el funcionario precisó que alrededor de 140 profesionales se incorporan nuevamente a la atención en el departamento, lo que amplía la oferta de servicios para los afiliados.
Acuerdo económico
Respecto a los aspectos financieros del convenio, Salazar indicó que los valores acordados se mantienen en línea con los vigentes en toda la provincia. “los valores son los mismos que se pagan a los pediatras en toda la provincia, ya sea que estén en forma directa con el instituto o en forma agremiada”, afirmó.
Además, detalló que el sistema de pago se realizará de manera directa a través de un portal específico del instituto “que está orientado exclusivamente para ellos en esta oportunidad”.
Ampliación de servicios
El director también destacó que el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la atención médica. “El afiliado tiene un abanico de prestaciones en pediatría”, señaló, al tiempo que adelantó proyectos complementarios como la pediatría domiciliaria.
“Es un servicio de pediatría que va a llevar al profesional médico, por una urgencia pediátrica, a la casa de nuestros afiliados. Más servicios para nuestra gente, un poco es lo que buscamos desde la actual gestión”, expresó Salazar.
Asimismo, confirmó la continuidad del sistema de salud mental y el trabajo de ampliación de la cobertura en psicología, que seguirá funcionando con normalidad dentro del esquema del instituto.