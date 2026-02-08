Intentó imitar el salto de Charly García, cayó mal y quedó inconsciente en una pileta

Esta semana, un impacto viral en plataformas de videos despertó preocupación y debates sobre los riesgos que pueden implicar imitar acciones extremas vistas en la cultura popular.
Un video que circula en redes muestra a un hombre que intentó reproducir el histórico salto del músico argentino hacia una piscina, pero cayó mal y quedó desorientado. Fue atendido por profesionales de la salud y luego dado de alta.
En una grabación compartida por un usuario, un hombre salta desde la terraza de su casa hacia la pileta familiar, tratando de replicar un salto que trascendió en la historia del rock argentino, pero tras el impacto en el agua quedó brevemente inconsciente.
El video, alojado originalmente en la cuenta de Instagram del hijo, muestra cómo el hombre se prepara para el salto desde la terraza de su vivienda, con la intención de caer dentro de la piscina instalada en el patio.
Luego de tomar carrera y arrojarse al vacío, la caída no salió como esperaba: aunque impactó en el agua, el cuerpo no entró de manera segura y terminó golpeando el borde o base de la pileta, que estaba apoyada sobre un piso firme.
La escena fue registrada en tiempo real con el celular por su propio hijo, quien en un momento grita preocupado al ver que el hombre no respondía: “¡Se lastimó! ¡Saquenlo!”. Ante la falta de respuesta inmediata, familiares y amigos se volcaron al agua para auxiliarlo, y finalmente lograron sacarlo hacia la superficie.
Una vez fuera del agua, el hombre fue atendido por personal médico que se presentó en el domicilio y lo trasladó en ambulancia para una evaluación más completa en un centro de salud cercano.
Las primeras revisiones determinaron que, si bien había sufrido un golpe significativo, recuperó la conciencia durante el traslado y no requirió tratamientos adicionales, por lo que recibió el alta esa misma madrugada.
El registro audiovisual obtuvo millones de reproducciones en pocas horas y generó miles de reacciones y comentarios en distintas redes sociales, donde usuarios expresaron desde alarma por la imprudencia hasta humor sobre la situación.
La grabación fue acompañada por la etiqueta “Cuando tu papá se cree Charly García”, en referencia explícita a un momento icónico en la biografía del músico argentino.
El histórico salto de Charly García desde un noveno piso hacia una pileta en un hotel de Mendoza —ocurrido en marzo de 2000 y que forma parte de la leyenda del artista— también fue mencionado en los debates digitales como antecedente político-cultural popularizado durante años.
