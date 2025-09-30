Entrevista

Paula Rodeles: “El futuro de la industria se construye con acción y conocimiento”

La primera vicepresidenta de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) compartió con El Litoral su visión del sector y cómo la innovación, la gestión eficiente y el desarrollo del talento permiten que los proyectos productivos se sostengan y crezcan en un contexto desafiante.