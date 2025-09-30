Paula Rodeles: “El futuro de la industria se construye con acción y conocimiento”
La primera vicepresidenta de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) compartió con El Litoral su visión del sector y cómo la innovación, la gestión eficiente y el desarrollo del talento permiten que los proyectos productivos se sostengan y crezcan en un contexto desafiante.
Rodeles destacó la importancia de combinar acción y conocimiento en los proyectos. Crédito: Flavio Raina.
Paula Rodeles se convirtió en la primera mujer en asumir la vicepresidencia de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), un hito histórico en una institución con más de un siglo de trayectoria que abre paso a nuevas perspectivas dentro del entramado productivo. En el marco de la conmemoración del Día de la Industria, conversó con El Litoral sobre su camino y su visión del sector.
El camino de Rodeles dentro de la entidad fue fruto de un proceso sostenido de aprendizaje y compromiso. “Siempre trabajé codo a codo con una escucha muy atenta y viendo la experiencia”, recordó, subrayando que la clave estuvo en absorber la historia acumulada por generaciones de industriales y, a la vez, proponer miradas innovadoras.
“Ese respeto y crecimiento como personas fue lo que consolidó la Comisión Directiva de hoy, que no solamente está formada por la primera mujer, sino también por personas que vienen de la industria joven, lo cual también da un marco diferente”, aseguró.
Liderazgo basado en la acción
Rodeles reconoció que su estilo de conducción fue madurando con el tiempo, pero mantiene un principio firme: la acción. “Soy muy concreta, cercana. Me gusta conocer, que las cosas se puedan llevar a cabo y para eso hay que actuar, a veces equivocarse, volver a reaccionar y salir con nuevas herramientas”.
Con una impronta marcada por la acción y la toma de decisiones, destacó el crecimiento de la participación femenina en el sector y llama a no “quedarse empantanados”, sino a resolver incluso en contextos complejos.
Rodeles destacó la acción y el conocimiento para sostener proyectos productivos. Crédito: Flavio Raina.
Respecto a los cambios en la participación femenina, observó una evolución notoria en las últimas décadas. “Hace varios años que vemos mucha más participación de mujeres en lugares donde antes eran exclusivamente masculinos. Hoy vemos mujeres soldadoras, operarias de maquinarias o choferes de camiones”, destacó.
Según su perspectiva, este cambio responde a que cada vez más mujeres se animan a proyectarse en esos ámbitosy buscan la formación necesaria para desempeñarse, resaltando que los equipos de trabajo diversos alcanzan mejores resultados y constituyen el fundamento para una industria más innovadora, inclusiva y competitiva.
En ese sentido, la UISF busca fortalecer la inclusión a través de iniciativas concretas. “Tenemos una comisión de género que vincula a todas aquellas mujeres que quieran involucrarse. Generamos encuentros que nos ayudan a potenciar el trabajo, a relacionarnos y a resolver situaciones que se presentan en los ámbitos de trabajo”.
Desafíos y riesgos
Aunque reconoció avances, Rodeles también señaló los obstáculos que enfrenta el sector, haciendo hincapié en que el mayor desafío es aceptar la naturaleza de riesgo que conlleva emprender en la industria.
“Cuando uno se larga en esta travesía tiene que estar dispuesto a asumir distintos niveles de riesgos. Hoy los industriales y las industrias son héroes, porque todo indicaría que las variables macros te llevan más a ir por otro camino, no de producir, sino de comercializar”.
La vicepresidenta resaltó la diversidad y la participación femenina en la industria. Crédito: Flavio Raina.
En este sentido, indicó que la falta de crédito, de políticas claras y la apertura de importaciones son, a su entender, variables que dificultan sostener proyectos productivos en el tiempo.
Talento y conocimiento como motor
Pese a estas dificultades, la referente apuesta a la capacidad y al talento que existen en Argentina. “Por el entramado de universidades que tenemos, no solamente en nuestra ciudad sino en todo el país, hay mucho conocimiento y muchas ganas de hacer. Eso es lo que nos ayuda a que sigan existiendo ideas y ganas de producir”.
Por eso, destacó el rol que cumple la UISF como puente entre las empresas y el ámbito educativo. “Trabajamos mucho con universidades, estatales y privadas, haciendo convenios. Uno de los programas más importantes es Industria en la Escuela, donde recorremos los últimos años para incentivar a los jóvenes. También se generan pasantías en empresas para acercar a los estudiantes al mundo laboral”.
Con una visión que combina experiencia, innovación y compromiso, Rodeles sostiene que el futuro de la industria dependerá de la capacidad de adaptarse a los cambios. “La diferencia no está en las maquinarias o los procesos, sino en cómo gestionamos el talento, cómo somos eficientes y cómo compartimos experiencias para crecer”.
