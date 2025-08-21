Chile

Advierten que los Moáis de Isla de Pascua podrían quedar bajo el mar en 2080

Un estudio asegura que para esa fecha el nivel del agua habrá aumentado lo suficiente como para inundar la plataforma ceremonial de Ahu Tongariki, una zona esencial para la identidad del pueblo Rapa Nui y la economía isleña.