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Por qué las Malvinas son argentinas: la historia y las resoluciones de la ONU que respaldan el reclamo

La Argentina sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur forman parte de su territorio y que el Reino Unido mantiene una ocupación desde 1833. La Constitución Nacional establece el reclamo como un objetivo permanente.