El papa León XIV designó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, al frente del nuevo Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria. El organismo coordinará el trabajo de la Iglesia en las cárceles y su conducción tendrá un mandato de cinco años.
García Cuerva coordinará la pastoral carcelaria mundial por decisión de León XIV
El arzobispo de Buenos Aires encabezará durante cinco años un nuevo servicio de la Santa Sede. Tendrá a su cargo articular el acompañamiento a los detenidos y la formación de agentes.
El nombramiento fue anunciado este miércoles por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que también difundió el documento papal que formalizó la creación del servicio. La estructura dependerá del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Qué funciones tendrá el nuevo servicio
Entre sus prioridades figuran el acompañamiento espiritual de las personas detenidas, la formación de quienes trabajan en la pastoral carcelaria y la defensa de los derechos y la dignidad de quienes atraviesan situaciones de encierro.
El organismo buscará conectar a las conferencias episcopales y las Iglesias locales para articular las experiencias de cada país. También promoverá el intercambio entre comunidades y el diálogo con las instituciones que intervienen en el sistema penitenciario.
La tarea incluirá instancias de capacitación para los agentes pastorales y acciones de acompañamiento humano y social. El objetivo es fortalecer una red internacional que vincule las actividades desarrolladas en los establecimientos penitenciarios.
Reemplazará a una comisión internacional
La reorganización implica que la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC), que hasta ahora cumplía funciones de coordinación en este ámbito, dejará de funcionar y será reemplazada por el nuevo servicio.
García Cuerva ya tenía una responsabilidad vinculada con esa comisión. El 6 de diciembre de 2025, León XIV lo había nombrado delegado papal ante la entidad. Con la nueva designación, pasará de ejercer esa representación a conducir el organismo que la sustituirá.
El antecedente de la visita a Devoto
La decisión se conoció después del reciente viaje del Pontífice a la Argentina. Durante esa visita, León XIV recorrió la cárcel de Devoto y mantuvo un encuentro con personas privadas de su libertad.
El servicio que encabezará el arzobispo porteño tendrá alcance mundial y quedará bajo la supervisión del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral durante esta nueva etapa de organización de la pastoral penitenciaria.