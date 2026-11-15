De 100.000 fieles en una fortaleza inca al encuentro con la Amazonía: el domingo de León XIV en Perú

El papa León y el arzobispo de Cusco, Lizardo Estrada Herrera, se encuentran de pie frente a una estatua de la Virgen María durante un encuentro con fieles y representantes de la devoción popular en el antiguo sitio arqueológico inca de Saqsaywaman en medio de su viaje de 12 días por Sudamérica, regresando a Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo, en Cusco, Perú, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi