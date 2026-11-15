Entre las montañas de Cusco y la selva amazónica de Pucallpa, León XIV dedicó este domingo la penúltima jornada de su visita a Perú a reivindicar la fe como un vínculo capaz de unir comunidades, superar diferencias y preservar las tradiciones de los pueblos.
De 100.000 fieles en una fortaleza inca al encuentro con la Amazonía: el domingo de León XIV en Perú
Reunió multitudes en Cusco, donde reivindicó las tradiciones religiosas como espacios de encuentro y reconciliación. Después llegó a Pucallpa para una jornada dedicada a las comunidades amazónicas y la misión de la Iglesia, antes de regresar a Lima para despedirse este lunes.
El Pontífice comenzó el día despidiéndose de Chiclayo, la diócesis donde ejerció como obispo antes de su elección, y emprendió un recorrido que incluyó una multitudinaria celebración en el parque arqueológico de Saqsaywaman, el rezo del Ángelus ante la Catedral de Cusco y su llegada a Pucallpa, en el corazón de la Amazonía peruana.
La jornada tuvo una particularidad: después de los encuentros institucionales y religiosos de los días anteriores, León XIV concentró su actividad en comunidades que mantienen una fuerte identidad cultural, desde las manifestaciones de la religiosidad andina hasta las tradiciones de los pueblos originarios amazónicos.
Fe para superar divisiones
El escenario elegido para su primera actividad fue Saqsaywaman, el complejo arqueológico inca situado sobre la ciudad de Cusco, donde unas 100.000 personas participaron del encuentro con fieles y representantes de la piedad popular.
Según informó la Santa Sede, otras 500.000 personas aguardaron al Papa a lo largo de las calles de la ciudad.
Desde ese lugar, que describió como un altar de piedra elevado hacia el cielo andino, León XIV defendió las expresiones religiosas populares como parte de la historia y la identidad de los pueblos.
El Pontífice recordó que las peregrinaciones, procesiones y celebraciones patronales no son solamente manifestaciones culturales, sino ocasiones para compartir la fe y fortalecer los vínculos comunitarios.
“La fe no separa, sino que une a Dios y a los demás”, afirmó. El mensaje adquirió una dimensión más amplia cuando se refirió a las divisiones, las heridas y la desconfianza que dificultan la convivencia en las sociedades actuales.
León XIV planteó que una celebración religiosa puede reunir a personas de distintas posiciones, ofrecer oportunidades para reconciliarse y contribuir a una cultura de paz.
Por eso, pidió transformar esas fiestas en “una escuela de fraternidad y caridad”, donde también tengan lugar quienes atraviesan situaciones de necesidad.
Tradiciones que deben renovarse
El Papa también dirigió una reflexión a las nuevas generaciones, al señalar que el valor de las costumbres no consiste únicamente en conservarlas.
En su homilía destacó que las tradiciones populares representan “un tesoro invaluable” de enseñanzas, particularmente para los jóvenes.
Sostuvo que cada generación recibe una herencia cultural y religiosa, pero también tiene la responsabilidad de enriquecerla y transmitirla de manera viva.
Desde esa perspectiva, defendió la incorporación de nuevas herramientas y formas de participación, siempre que permitan preservar el significado de las celebraciones.
También recuperó las enseñanzas de Francisco sobre la piedad popular y su importancia como expresión espontánea de la fe de las comunidades.
Durante la ceremonia, León XIV recordó especialmente al recientemente fallecido arzobispo de Cusco, Richard Daniel Alarcón Urrutia, quien había trabajado en la preparación de la visita papal.
Multitud en la Catedral de Cusco
Después del encuentro en Saqsaywaman, el Pontífice descendió hacia la Plaza de Armas de Cusco, donde otras 60.000 personas lo aguardaban para el rezo del Ángelus.
Antes de la celebración ingresó a la Catedral de la Asunción para rendir homenaje ante la tumba de monseñor Alarcón Urrutia.
En su mensaje, León XIV se refirió especialmente a los enfermos y adultos mayores, y cuestionó una mirada social que mide el valor de las personas únicamente por su capacidad productiva.
Al comentar el Evangelio sobre la parábola de los talentos, advirtió que la enfermedad suele ser considerada una desgracia que disminuye la importancia de quien la padece.
“¡Qué gran mentira!”, exclamó, antes de reivindicar la dignidad de las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento.
También recordó a los sacerdotes y religiosos su responsabilidad de acompañar a las comunidades y mantener viva su vocación de servicio.
Uno de los momentos centrales fue el homenaje al Señor de los Temblores, el Taytacha, patrono de Cusco, cuya devoción está profundamente vinculada con la historia de los terremotos que afectaron a la región.
Como gesto de cercanía, el Papa ofreció un sudario para la imagen religiosa, antes de impartir su bendición y saludar a personas con discapacidad reunidas en la plaza.
Encuentro histórico con la Amazonía
Por la tarde, León XIV dejó los Andes y viajó hacia Pucallpa, en la región de Ucayali, donde aterrizó alrededor de las 14.25, hora peruana, bajo temperaturas superiores a los 34 grados.
Allí fue recibido por el obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, Augusto Martín Quijano Rodríguez, autoridades locales y niños que lo saludaron al llegar al aeropuerto.
La agenda contemplaba un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, en Yarinacocha.
Entre las delegaciones convocadas se encontraban representantes de los pueblos shipibo-konibo, asháninka, kukama-kukamiria y awajún. Según la agencia estatal Andina, participaron de la organización 145 representantes indígenas de diferentes comunidades.
Para el vicariato local, la visita tiene tres objetivos: escuchar las preocupaciones de los pueblos amazónicos, sembrar un compromiso con el cuidado de la región y celebrar la fe junto a sus habitantes.
El programa también incluye una visita de oración a la Catedral de Pucallpa y una misa prevista para las 16.45, hora local, en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, antes del vuelo de regreso a Lima.
El regreso a Roma
El viaje, que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó por Argentina, concluirá este lunes 16 con las últimas actividades en territorio peruano.
León XIV tiene previsto visitar por la mañana una casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Lima, y presidir posteriormente una misa en la Base Aérea Las Palmas.
La despedida oficial está programada para las 13.15, en la Base Aérea del Callao. Media hora después partirá hacia Roma, donde llegará el martes 17.