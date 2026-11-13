Gira por Sudamérica

León XIV volvió a Chiclayo y celebró una ceremonia histórica ante una multitud

Pese a las altas temperaturas, los fieles colmaron el predio de Pampas de Pimentel para recibir al ex "Padre Robert", quien condujo la Iglesia local entre 2015 y 2023. La presidenta Keiko Fujimori participó del acto religioso.