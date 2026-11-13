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León XIV volvió a Chiclayo y celebró una ceremonia histórica ante una multitud

Pese a las altas temperaturas, los fieles colmaron el predio de Pampas de Pimentel para recibir al ex "Padre Robert", quien condujo la Iglesia local entre 2015 y 2023. La presidenta Keiko Fujimori participó del acto religioso.

León XIV volvió a Chiclayo y celebró una ceremonia histórica ante una multitud. Foto: Reuters.León XIV volvió a Chiclayo y celebró una ceremonia histórica ante una multitud. Foto: Reuters.
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El papa León XIV ofició este viernes una misa ante más de un millón de fieles procedentes de diversos rincones del Perú y de otros países, en la explanada de las Pampas de Pimentel, una de las actividades principales de su visita apostólica a Chiclayo, la diócesis de la que fue su obispo durante ocho años.

Pope Leo arrives to celebrate Mass at the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara NardiContinúa la gira de León XIV por Sudamérica. Foto: Reuters.

La alegría por el reencuentro

"¡Qué alegría volver a Chiclayo!”, fueron las primeras palabras del sumo pontífice ante la multitud de fieles.

El papa manifestó su felicidad por reencontrarse con la comunidad chiclayana: “Queridos hermanos y hermanas, qué alegría volver a Chiclayo. Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”, expresó.

Mirá también"Fue algo extraordinario": el obispo auxiliar de Santa Fe repasó la histórica visita del papa León XIV

Llegada en el papamóvil

El jefe de la Iglesia católica arribó a bordo del papamóvil al enorme altar construido especialmente en la explanada de las Pampas de Pimentel para la celebración de la ceremonia litúrgica.

Pese al intenso calor, con una sensación térmica que superó los 30 grados, la multitud vitoreó a León XIV a lo largo de su recorrido. Muchas de las personas presentes portaban banderas peruanas y del Vaticano, así como carteles con la inscripción "El papa es chiclayano".

Estuvo presente la presidenta, Keiko Fujimori, acompañada de ministros, como autoridades regionales, militares y religiosas.

Faithful cheer as they gather along the route Pope Leo travels to celebrate Mass near the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara NardiLos fieles colmaron el predio de Pampas de Pimentel para recibir al ex "Padre Robert". Foto: Reuters.

Despliegue técnico en la explanada

Para esta multitudinaria celebración litúrgica se instalaron 17 pantallas gigantes distribuidas estratégicamente en el recinto para que los asistentes pudieran seguir la celebración desde cualquier sector de la enorme explanada.

La ciudad que durante años conoció a Robert Francis Prevost como el "Padre Robert" vivía una jornada histórica, esta vez convertido en el papa León XIV.

Antes de ser elegido pontífice, Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, período en el que construyó una estrecho vínculo con sacerdotes, religiosos, familias y comunidades de Lambayeque.

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