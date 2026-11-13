El papa León XIV ofició este viernes una misa ante más de un millón de fieles procedentes de diversos rincones del Perú y de otros países, en la explanada de las Pampas de Pimentel, una de las actividades principales de su visita apostólica a Chiclayo, la diócesis de la que fue su obispo durante ocho años.
León XIV volvió a Chiclayo y celebró una ceremonia histórica ante una multitud
Pese a las altas temperaturas, los fieles colmaron el predio de Pampas de Pimentel para recibir al ex "Padre Robert", quien condujo la Iglesia local entre 2015 y 2023. La presidenta Keiko Fujimori participó del acto religioso.
La alegría por el reencuentro
"¡Qué alegría volver a Chiclayo!”, fueron las primeras palabras del sumo pontífice ante la multitud de fieles.
El papa manifestó su felicidad por reencontrarse con la comunidad chiclayana: “Queridos hermanos y hermanas, qué alegría volver a Chiclayo. Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”, expresó.
Llegada en el papamóvil
El jefe de la Iglesia católica arribó a bordo del papamóvil al enorme altar construido especialmente en la explanada de las Pampas de Pimentel para la celebración de la ceremonia litúrgica.
Pese al intenso calor, con una sensación térmica que superó los 30 grados, la multitud vitoreó a León XIV a lo largo de su recorrido. Muchas de las personas presentes portaban banderas peruanas y del Vaticano, así como carteles con la inscripción "El papa es chiclayano".
Estuvo presente la presidenta, Keiko Fujimori, acompañada de ministros, como autoridades regionales, militares y religiosas.
Despliegue técnico en la explanada
Para esta multitudinaria celebración litúrgica se instalaron 17 pantallas gigantes distribuidas estratégicamente en el recinto para que los asistentes pudieran seguir la celebración desde cualquier sector de la enorme explanada.
La ciudad que durante años conoció a Robert Francis Prevost como el "Padre Robert" vivía una jornada histórica, esta vez convertido en el papa León XIV.
Antes de ser elegido pontífice, Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, período en el que construyó una estrecho vínculo con sacerdotes, religiosos, familias y comunidades de Lambayeque.