El papa León XIV recibió el jueves una camiseta de la selección peruana con su nombre en el dorsal de manos del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una ceremonia protocolar realizada en la Plaza de Armas, en el marco de su visita a la capital peruana.
León XIV recibió la camiseta de la selección peruana
Durante el encuentro, el jefe comunal le hizo entrega de las llaves de la ciudad de Lima y el sumo pontífice procedió a la firma del libro de oro de la Municipalidad.
León XIV sostuvo la camiseta blanquirroja por su parte superior, que exhibe en el centro el escudo de la Federación Peruana de Fútbol.
Distinción y libro de oro
Durante el encuentro, el jefe comunal limeño le hizo entrega de las llaves de la ciudad y el sumo pontífice procedió a la firma del libro de oro de la Municipalidad.
Posteriormente, el jefe de la Iglesia católica compartió un momento de saludo con los familiares de Reggiardo a quien le entregó un obsequio, reportó el diario El Comercio y supo Noticias Argentinas.
Fervor popular en la plaza
La ceremonia estuvo acompañada por muestras de entusiasmo de los fieles congregados en los alrededores de la Plaza de Armas, quienes corearon el nombre del Papa y expresaron su alegría por su presencia en Lima.
León XIV llegó a la Plaza de Armas a bordo del papamóvil. Previamente, realizó una parada para orar ante la imagen del Señor de los Milagros en la iglesia de Las Nazarenas.