El papa León XIV ya se encuentra en suelo peruano este miércoles por la tarde, luego de que partiera desde Ezeiza, donde tuvo junto al presidente Javier Milei la ceremonia final de su visita a Argentina.
El papa León XIV ya está en Perú para continuar con su viaje sudamericano
El Sumo Pontífice arribó a suelo peruano en horas de la tarde. Fue recibido con el canto "el papa vuelve a casa", en alusión a su estadía durante varios años que incluyó su rol como obispo de Chiclayo.
“Ha aterrizado en la Base Aérea del Callao, en Lima, Perú, a las 17.01 (hora local). Comienza la tercera y última etapa del viaje apostólico del Pontífice en América Latina”, publicaron oficialmente desde el Vaticano.
El avión de Aerolíneas Argentinas que partió desde Buenos Aires aterrizó en la Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8).
El ex cardenal Robert Prevost fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y con cánticos de los fieles que repetían "el papa vuelve a casa", en alusión a su estadía durante varios años que incluyó su rol como obispo de Chiclayo.
La coincidencia de los Fujimori
Entre las particularidades de la recepción, durante los primeros años de Robert Prevost en Perú se dio la presidencia del padre de Keiko, Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000.
Cómo sigue su agenda
El papa León XIV regresa a Perú, donde durante varios años, aún como Robert Prevost, vivió y llegó a oficiar como obispo de Chiclayo, experiencia que entre otras particularidades lo llevó a tomar la nacionalidad peruana.
La visita apostólica del papa León XIV al Perú se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, e incluirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco y Pucallpa.
La visita apostólica del papa León XIV al Perú comenzó este miércoles 11 de noviembre de 2026 con su llegada y recepción oficial a las 17:30 en la Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8).
A las 18:15 se traslada al Palacio de Gobierno para la ceremonia de bienvenida, seguida por una visita de cortesía a la Presidencia de la República a las 18:45. La primera jornada culminará a las 19:45 en el Gran Teatro Nacional, donde sostendrá un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático para pronunciar un discurso oficial.
El jueves 12 de noviembre las actividades en Lima iniciarán a las 09:30 con una reunión junto a los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10:20 el Pontífice celebrará la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, y a las 11:30 dirigirá un mensaje sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano desde la plaza catedralicia. Por la tarde, a las 18:00, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, concluyendo el día a las 20:00 con una cena privada con los prelados en la Nunciatura Apostólica.
El viernes 13 de noviembre el Santo Padre volará hacia Chiclayo en un avión que partirá a las 07:40 y aterrizará a las 09:10 en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. A las 10:30 presidirá una Santa Misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel, seguida por una visita privada a las 12:40 a la Capilla San Óscar A. Romero. Por la tarde, a las 16:30, sostendrá un encuentro con la comunidad religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, cerrando su paso por la región a las 17:45 con una reunión con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
El sábado 14 de noviembre comenzará a las 08:00 con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. A las 09:10 el Papa se trasladará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde oficiará una Santa Misa a las 11:00 en la explanada de la localidad. A las 17:30 encabezará un encuentro de oración y la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en el Santuario de Zaña.
El domingo 15 de noviembre el viaje continuará temprano a las 07:50 con el traslado aéreo hacia el Cusco. Allí se reunirá a las 10:30 con los fieles y las expresiones de piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, para luego rezar el Ángelus a las 11:45 en la plaza de la Basílica Catedral. A las 13:05 partirá hacia Pucallpa, donde a las 15:00 se encontrará con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, oficiará una Santa Misa a las 16:45 en la Villa Deportiva Regional de Ucayali y retornará en vuelo a Lima a las 19:05.
La jornada final del viaje tendrá lugar el lunes 16 de noviembre en Lima y Callao. A las 08:30 el Pontífice visitará a los residentes y trabajadores de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10:30 presidirá la Santa Misa campal de despedida en la Base Aérea Las Palmas. Finalmente, a las 13:15 se llevará a cabo la ceremonia oficial de despedida en la Base Aérea del Callao, previo a la partida del avión papal rumbo a Roma a las 13:45.