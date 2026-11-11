El gobierno nacional presentó este miércoles un balance oficial tras la partida del papa León XIV, al dar a conocer que más de seis millones de personas participaron en las distintas actividades y liturgias organizadas durante los cuatro días de su estadía en la Argentina.
El Gobierno confirmó que más de seis millones de personas acompañaron al papa León XIV
El vocero presidencial Adrián Ravier calificó el evento como histórico y destacó el masivo operativo de seguridad desplegado entre Nación, Ciudad y provincias.
Un acontecimiento histórico
En conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier remarcó la trascendencia institucional y religiosa de la visita, recordando que se trató del primer viaje de un pontífice al país desde el efectuado por Juan Pablo II en 1987.
El portavoz valoró que todas las jornadas transcurrieron “en un clima de paz, orden y concordia”, y catalogó el paso del líder de la Iglesia Católica como “un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad”.
Durante su repaso de la agenda, Ravier rescató la recepción encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y la posterior exposición en el Palacio Libertad, oportunidad en la que el jefe de Estado evocó la figura del papa Francisco y lo definió como “el argentino más importante de la historia”.
Operativo de seguridad y trabajo articulado
La logística desplegada para el acontecimiento requirió una coordinación sin antecedentes entre las autoridades nacionales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
El dispositivo especial involucró a más de 52.000 agentes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, quienes trabajaron en forma conjunta con la custodia papal para garantizar la protección en todos los actos multitudinarios.
Ravier enfatizó que "hay causas que atraviesan a toda la sociedad por igual, sin distinciones políticas", y recordó que el propio presidente de la Nación se apersonó en la sede del Ministerio de Seguridad para agradecer personalmente al personal de las fuerzas por el éxito del operativo.
Malvinas ante el Tribunal de Hamburgo y el monitoreo por El Niño
Más allá de la agenda religiosa, el vocero informó sobre dos ejes clave de la gestión federal.
Por un lado, comunicó que la Argentina completó su exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, donde reiteró el pedido de medidas provisionales para suspender la exploración de hidrocarburos proyectada por el Reino Unido en el área del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
Por último, Ravier aseguró que permanece activo el dispositivo federal de asistencia ante el fenómeno climático El Niño. La Agencia Federal de Emergencias coordina tareas de asistencia y monitoreo con el Instituto Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) para prevenir eventuales contingencias en las zonas ribereñas y rutas del país.