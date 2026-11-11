La Argentina despidió este miércoles al papa León XIV en uno de los escenarios de mayor significado religioso para el país: la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí, ante una multitud que las autoridades locales estimaron en más de dos millones de personas (otras versiones mencionaron que había 3,5 millones), el Pontífice celebró la última misa de su visita apostólica, en una jornada atravesada por la emoción, la devoción popular y un calor que puso a prueba la resistencia de los miles de peregrinos que llegaron desde distintos puntos del territorio nacional.
León XIV se despidió de la Argentina ante una multitud en Luján: una misa histórica bajo un calor agobiante
El papa presidió su última celebración religiosa en el país frente a más de dos millones de fieles, según la estimación oficial. La Virgen de Luján fue entronizada en un altar montado especialmente frente a la Basílica. Hubo música, emoción, un fuerte operativo de asistencia y una multitud que comenzó a desconcentrarse lentamente después de una jornada que transcurrió en paz.
La celebración comenzó poco después de las 10, luego de que León XIV recorriera en el papamóvil las calles y los alrededores de la Basílica para saludar a los fieles. Esta vez los últimos metros hacia el altar los hizo a pie. Muchos habían llegado desde varios días antes y otros habían pasado la noche en vigilia, ocupando cada espacio disponible en las inmediaciones del santuario. La postal fue la de una movilización multitudinaria, preparada durante semanas y que, finalmente, pudo desarrollarse con normalidad.
A diferencia de la misa celebrada el lunes en Palermo, en Luján hubo mucha más presencia de organizaciones sociales y barriales, Cáritas y grupos solidarios.
El altar, montado sobre la explanada exterior, tuvo como protagonista a la imagen de la Virgen de Luján, entronizada especialmente para la celebración. La presencia de la Patrona de la Argentina le dio un significado particular al encuentro: León XIV fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, precisamente el día en que la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Luján. El propio Pontífice recogió esa coincidencia en su homilía y la convirtió en uno de los pasajes más personales de su despedida.
La ceremonia tuvo también una dimensión artística especialmente cuidada. En la previa, el cantante Luciano Pereyra, nacido en Luján, ofreció una presentación que despertó aplausos y emoción. Interpretó “Si no es contigo”, “Tu mano”, “El elegido” y “Seré”, y cerró con “Sólo le pido a Dios”, el clásico de León Gieco que ya había cantado ante Juan Pablo II durante el Jubileo del año 2000. “Hermosa posibilidad de poder cantar en mi tierra”, expresó el artista, visiblemente emocionado. Mientras sonaba la música, un helicóptero sobrevoló el predio haciendo flamear una enorme bandera argentina, una de las imágenes que quedaron registradas en la transmisión oficial.
La música también acompañó la liturgia. Se conformó un ensamble sinfónico de 25 músicos, bajo la dirección de Santiago Rosso, junto con dos agrupaciones corales: el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani y el Coro Municipal de Niños. En total, alrededor de 140 voces adultas e infantiles participaron de la celebración. También hubo solistas invitados del Teatro Colón y una interpretación del Agnus Dei de la Misa Criolla, a cargo del tenor Andrés Cofré.
Entre las presencias institucionales y políticas se destacaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien recibió al Pontífice, la vicegobernadora Verónica Magario, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Eduardo de Pedro, Sergio Berni, Mayra Mendoza y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, entre otros dirigentes. También participaron funcionarios del gabinete provincial y representantes de distintos sectores sociales.
Una de las presencias más significativas fue la de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. A sus 96 años, y pese a los naturales achaques propios de la edad, se hizo presente para participar de la celebración. Su llegada fue una de las postales destacadas de la mañana. También asistió el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Carlotto había manifestado su expectativa de que el mensaje del Papa pudiera llegar a los gobernantes: “Pienso que algo al Gobierno podría dejarle”, expresó.
Además Abuelas de Plaza de Mayo difundió una carta dirigida al pontífice, en la que le pidieron que “se comprometa con la búsqueda de nuestros nietos y nietas, alrededor de 300 hombres y mujeres que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar” y que todavía no recuperaron su identidad.
Kicillof, por su parte, había destacado en la previa el significado de la visita y el contenido de los mensajes pontificios. “No hay que partidizar, pero el Papa está haciendo una intervención en la realidad”, sostuvo el mandatario, quien también valoró que León XIV se pronunciara contra “las ideas de deshumanizar, de la crueldad, de la ganancia por la ganancia misma”.
Una homilía con un mensaje para el país
En su homilía, León XIV tomó como punto de partida la lectura del profeta Isaías para hablar de la esperanza, la reconciliación y la necesidad de construir una sociedad más solidaria. Comparó la diversidad geográfica argentina con los paisajes bíblicos y expresó que toda esta tierra, “en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”.
El Papa agradeció la calidez de los argentinos, la hospitalidad, la música y los gestos cotidianos de solidaridad. También tuvo un recuerdo especial para Francisco, a quien definió como alguien que siempre llevó a la “Patroncita morena” en su corazón.
Su mensaje se organizó alrededor de cuatro momentos de la Eucaristía: reconciliación, iluminación a través de la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión. En ese recorrido habló de quienes atraviesan enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación y rupturas familiares. Pidió procesos de perdón que permitan construir un futuro en el que “sea el amor el que tenga la última palabra”.
Uno de los pasajes más fuertes estuvo dedicado a la comunión y a la inclusión de los más vulnerables. “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos”, sostuvo. Y, hacia el final, dejó una exhortación que resonó en toda la plaza: “Argentina, levántate y camina”.
Pero el momento más personal llegó cuando se dirigió a la Virgen de Luján y recordó la coincidencia que une su pontificado con la patrona argentina. “Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta”, expresó. Luego pidió su protección para la misión apostólica que le fue encomendada y para el pueblo argentino. La coincidencia, que ya había sido señalada durante los días anteriores de la visita, adquirió así una dimensión especial en el escenario de la despedida.
El calor, los voluntarios y la desconcentración
La multitudinaria convocatoria tuvo, sin embargo, una exigencia adicional que no habían tenido las anteriores: el calor intenso de la jornada. El sol fue ganando fuerza a medida que avanzaba la mañana y se volvió especialmente agobiante durante las horas de la siesta. Varios participantes sufrieron descompensaciones y debieron recibir asistencia sanitaria por cuadros menores, en un operativo que había dispuesto puestos de atención e hidratación en distintos sectores.
En ese contexto, merece una mención especial el trabajo de los voluntarios. Desde la vigilia del martes, muchos de ellos recorrieron los espacios ocupados por los peregrinos con botellas de agua, ayudando a quienes aguardaban durante horas y procurando que nadie quedara sin asistencia. La tarea continuó durante toda la celebración y hasta que terminó la desconcentración. La Provincia había anunciado un dispositivo de más de 10.000 voluntarios capacitados, además de 1.200 trabajadores de salud y 12.000 efectivos de seguridad.
La despedida también demandó paciencia. Una vez finalizada la misa, miles de personas comenzaron a retirarse lentamente por los corredores peatonales y los accesos habilitados. El operativo había previsto estacionamientos disuasorios en distintos puntos de ingreso a Luján, por lo que muchos debieron caminar varios kilómetros para recuperar sus vehículos, ubicados sobre las rutas y lejos del centro de la ciudad. Para quienes habían pasado la noche en vigilia y acababan de atravesar horas bajo el sol, ese último tramo representó un esfuerzo considerable. La circulación fue gradual, condicionada por la enorme cantidad de personas que abandonaban simultáneamente la zona.
Pese a las dificultades propias de semejante concentración, el balance general fue positivo: la celebración se desarrolló con normalidad y en paz.
Al término de la misa, el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, pronunció unas palabras de agradecimiento. León XIV también agradeció a las autoridades, los organizadores, colaboradores y voluntarios. Antes de retirarse, realizó una breve parada en Villa Marista San José de Luján para saludar a quienes habían trabajado en la organización de su visita. Allí volvió a agradecerles personalmente y reconoció que habían entregado su tiempo y sus vidas para acompañar a los argentinos durante esos días.
Poco antes del mediodía, el Pontífice abandonó el santuario y emprendió el traslado hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza. A las 13.30 estaba prevista la ceremonia oficial de despedida y, a las 14, partió rumbo a Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico por Sudamérica.
Así concluyó una visita histórica: la primera de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II había llegado al país. León XIV se llevó el abrazo de millones de argentinos, las imágenes de una movilización popular extraordinaria y el recuerdo de una despedida en la casa de la patrona nacional. Una jornada que, por su dimensión religiosa, política y social, quedará entre las grandes postales de la historia contemporánea argentina.