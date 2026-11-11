Visita apostólica

León XIV se despidió de la Argentina ante una multitud en Luján: una misa histórica bajo un calor agobiante

El papa presidió su última celebración religiosa en el país frente a más de dos millones de fieles, según la estimación oficial. La Virgen de Luján fue entronizada en un altar montado especialmente frente a la Basílica. Hubo música, emoción, un fuerte operativo de asistencia y una multitud que comenzó a desconcentrarse lentamente después de una jornada que transcurrió en paz.