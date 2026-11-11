El cierre de la visita, este miércoles 11 de noviembre, con una misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y la posterior partida del Santo Padre rumbo a Perú, concentró buena parte de la atención periodística.
Así reflejaron los medios internacionales la visita del papa León XIV a la Argentina
El paso del Sumo Pontífice por la Argentina tuvo repercusión en la prensa mundial, que abordó su estadía en el país desde diferentes perspectivas. El Litoral relevó algunos de los ejes destacados en las coberturas.
Sin embargo, los enfoques no fueron idénticos: mientras algunos medios pusieron el acento en la cantidad de personas que participaron de las celebraciones, otros profundizaron en el contenido de los discursos y en el contexto social del país.
La convocatoria multitudinaria en Luján, uno de los ejes de la cobertura
El medio alemán Deutsche Welle (DW) tituló la nota central de su cobertura de este miércoles: "Los récords de León XIV en Argentina: más de 6 millones de fieles".
La publicación destacó la concurrencia registrada durante las celebraciones religiosas y señaló que más de dos millones de personas participaron de la misa de Luján, considerada la culminación de una visita que, según el artículo, reunió a más de seis millones de fieles. También estableció una comparación con las convocatorias históricas registradas durante las visitas de Juan Pablo II.
Por su parte, el diario español El País eligió un enfoque centrado tanto en la movilización popular como en el contenido social del mensaje papal. Bajo el título "Argentina peregrina a Luján para despedir a un Papa que pone en el centro a los marginados", informó que más de tres millones de personas asistieron a la última misa de León XIV en el país.
La cobertura describió el desplazamiento de los peregrinos hacia el santuario bonaerense y vinculó la convocatoria con el mensaje del Pontífice a favor de la unidad y del cuidado de los sectores más vulnerables. También presentó ese discurso en relación con el escenario de polarización política y social que atraviesa la Argentina.
El mensaje social del Pontífice y sus referencias al Gobierno de Milei
Desde México, El Sol de México también puso el foco en la multitud que participó de la despedida en Luján. Su artículo, titulado "Más de dos millones de personas en Luján en la última misa de León XIV en Argentina", destacó las dimensiones de la convocatoria y repasó los principales mensajes pronunciados por el Papa durante su estadía.
El medio hizo hincapié en el llamado del Pontífice a recibir y acompañar a las personas más vulnerables. Además, incorporó una lectura política de sus intervenciones al señalar que sus discursos desafiaron las políticas del presidente Javier Milei.
De esta manera, la cobertura mexicana vinculó la dimensión religiosa de la visita con algunos de los debates sociales y políticos presentes en la agenda argentina.
Vatican News: una despedida centrada en la fe y la esperanza
La cobertura de Vatican News, el portal informativo oficial de la Santa Sede, tuvo un enfoque predominantemente religioso y pastoral. El artículo "El Papa León se despide de Argentina: Levántate y camina, Dios está con nosotros" puso el acento en la última celebración eucarística del viaje, realizada en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ante más de dos millones de fieles.
La publicación recuperó especialmente las palabras del Pontífice durante la homilía: «No tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor». También destacó el agradecimiento de León XIV por el recibimiento que tuvo en el país y sus referencias a la figura de Francisco, al recordar el vínculo de su antecesor con la Virgen de Luján.
A diferencia de las coberturas periodísticas que incorporaron referencias al escenario político y económico argentino, Vatican News concentró su relato en el contenido de la ceremonia, las expresiones de fe y el mensaje espiritual del Papa.
La Vanguardia: los sacerdotes de las villas y el contexto social argentino
El diario español La Vanguardia presentó una perspectiva diferente. En lugar de concentrarse exclusivamente en la misa de despedida o en la cantidad de asistentes, publicó un informe titulado "Los sacerdotes 'villeros' que luchan contra la pobreza, la droga y Javier Milei en los barrios populares de Buenos Aires".
La nota, firmada por el enviado especial Andy Robinson, abordó el trabajo de los sacerdotes que desarrollan su actividad pastoral en los barrios populares de Buenos Aires y su intervención frente a problemáticas como la pobreza, las adicciones y la violencia.
El artículo tomó como referencia la presencia de León XIV ante un millón de jóvenes en Palermo y la relacionó con el trabajo territorial de los denominados curas villeros. También reconstruyó los antecedentes de esta corriente pastoral, con referencias a los sacerdotes Carlos Mugica y Rodolfo Ricardelli, y describió su vínculo con los sectores populares y las organizaciones sociales.
Otro de los aspectos desarrollados fue la relación de estos referentes religiosos con el gobierno de Javier Milei, particularmente por las diferencias en torno a las políticas sociales y los recursos destinados a los barrios populares.
Los principales ejes de la cobertura internacional
El repaso de El Litoral por algunas publicaciones permite identificar distintos criterios periodísticos para abordar la visita de León XIV a la Argentina. La magnitud de las convocatorias fue el elemento central en los artículos de DW y El Sol de México, mientras que El País combinó la dimensión multitudinaria del acontecimiento con una lectura del mensaje papal frente a la polarización social.
Por su parte, Vatican News priorizó el contenido religioso de la despedida en Luján y las palabras del Santo Padre durante la celebración. La Vanguardia, en tanto, amplió la mirada hacia el trabajo de la Iglesia en los barrios populares, las problemáticas sociales y la relación entre los sacerdotes villeros y el gobierno nacional.
Así, las publicaciones analizadas reflejaron diferentes dimensiones de un mismo acontecimiento: la convocatoria religiosa, el mensaje pastoral de León XIV y el contexto político y social de la Argentina durante su visita apostólica.