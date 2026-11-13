La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una profunda huella en quienes participaron de las distintas actividades y celebraciones. Entre ellos estuvo Matías Vecino, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Fe, quien describió la experiencia como un acontecimiento extraordinario, cargado de emoción y esperanza.
"Fue algo extraordinario": el obispo auxiliar de Santa Fe repasó la histórica visita del papa León XIV
Matías Vecino valoró el impacto espiritual de la visita y destacó las referencias a la cultura argentina que el Pontífice incluyó en sus discursos y que llamaron especialmente su atención. Además, resaltó la alegría de la gente y la cercanía del Papa con el pueblo argentino.
"Fue una cosa extraordinaria, no tengo palabras para catalogar, conceptualizar lo que hemos vivido. Un evento muy lindo, muy gratificante, esperanzador", expresó al recordar los días compartidos con el Pontífice. En ese sentido, manifestó su deseo de que los argentinos puedan seguir encontrando inspiración en lo vivido: "Ojalá que podamos ir a beber de esa fuente durante mucho tiempo".
Los momentos que lo emocionaron
Al repasar las actividades de la agenda papal, Vecino señaló que uno de los momentos más significativos en lo personal ocurrió en Córdoba, durante el encuentro con las personas consagradas. Según explicó, después de dos jornadas de actividades comenzó a tomar verdadera dimensión de lo que estaban viviendo.
En particular, recordó el testimonio de un sacerdote que atravesaba una enfermedad y las palabras que León XIV dirigió a los presentes. "Ahí realmente me quebré", reconoció. Incluso contó, entre risas, que intentó disimular las lágrimas ante el obispo que tenía a su lado: "Lo que pasa es que me da el sol en la cara". Sin embargo, admitió: "Me lloré todo durante el discurso".
También mencionó la celebración en Luján como otro momento especial, tanto por la homilía como por la cercanía con la Virgen. "Esos fueron como los momentos más fuertes en lo personal", resumió.
El obispo santafesino explicó que tuvo la oportunidad de saludar brevemente al Papa y compartir con él las celebraciones eucarísticas, ya que los obispos pudieron concelebrar las misas y permanecer cerca del altar. Sobre aquel saludo personal, recordó que apenas tuvo unos segundos para presentarse y agradecerle su visita: "Soy obispo auxiliar de Santa Fe, gracias por venir y hasta luego".
El mensaje a los jóvenes
Otro de los acontecimientos que destacó fue la vigilia juvenil, tanto por su despliegue artístico como por el entusiasmo de los participantes. Para Vecino, la convocatoria dejó una enseñanza concreta para la Iglesia: la necesidad de seguir apostando por las nuevas generaciones.
"Vale la pena apostar por los jóvenes, no bajar los brazos, dedicarle tiempo, estar dispuestos a escucharlos y acompañarlos porque lo necesitan", sostuvo.
Entre las intervenciones del Pontífice, recordó especialmente la respuesta que dio a un joven que le preguntó cómo compatibilizar la vida religiosa con las actividades cotidianas, como el trabajo, el deporte y la participación en la parroquia.
León XIV recurrió al cántico de los tres jóvenes en el horno ardiente, del Antiguo Testamento, que invita a alabar a Dios a través de todas sus criaturas. A partir de esa referencia, amplió el mensaje hacia las actividades actuales: "Fútbol y deporte alaben al Señor, pantallas y redes alaben al Señor".
Para el obispo auxiliar, esa respuesta permitió transmitir que la fe no debe limitarse a los espacios religiosos, sino que puede estar presente en cada aspecto de la vida. También valoró la manera en que el Papa retomó y profundizó una expresión vinculada a Francisco: "Todos con Cristo, todos para Cristo, todos como Cristo".
Referencias argentinas
Vecino también se mostró sorprendido por la cantidad de referencias culturales argentinas que León XIV incorporó en sus discursos y homilías. Mencionó las alusiones a Carlos Gardel, Jorge Luis Borges y canciones populares como Color Esperanza y Yo vengo a ofrecer mi corazón.
"Cada vez que citaba algo nuestro, yo miraba al obispo que tenía al lado y decía: '¿Quién le tira letra a este hombre?'", contó, destacando el nivel de preparación de los mensajes.
Aunque reconoció que detrás de los discursos seguramente hubo un equipo de trabajo, consideró significativo que el Pontífice haya logrado transmitir un mensaje universal desde elementos propios de la identidad argentina.
"Si bien el mensaje del Papa es universal, nos va a hablar como argentino, y de hecho fue así y de una forma también inesperada", señaló.
En cuanto a las referencias a la realidad social del país, Vecino consideró que León XIV retomó planteos históricos de la Iglesia, especialmente sobre el cuidado de las personas más vulnerables, el rechazo a la violencia y la responsabilidad en el uso de la palabra pública.
En ese sentido, destacó el llamado a evitar que el discurso público sea utilizado para agredir o descalificar y, en cambio, se convierta en una herramienta para promover el diálogo.
Sin embargo, remarcó que uno de los aspectos centrales del mensaje fue la necesidad de no separar la asistencia social de la misión evangelizadora. "El pobre no necesita solamente asistencia, sino que el mayor bien que podemos hacer a los pobres es Jesucristo", recordó sobre una de las expresiones del Papa.
Para el obispo, la visita representó un impulso para que la Iglesia continúe anunciando el Evangelio y acompañando las problemáticas sociales sin abandonar su dimensión espiritual.
La alegría de la gente
Más allá de los encuentros oficiales y las celebraciones religiosas, hubo otro aspecto que impactó especialmente a Vecino: la respuesta de la gente en las calles.
El religioso reconoció que inicialmente había llegado a las actividades con cierto desgano por las incomodidades y los traslados que implicaba la agenda. No obstante, aseguró que el recibimiento de los argentinos modificó por completo su ánimo.
"La verdad iba medio mala onda, típico de cura", confesó. Pero rápidamente se encontró con una multitud que saludaba, celebraba y expresaba su cariño por el Papa.
Lo que más lo sorprendió fue la alegría de personas que, pese a estar trabajando durante largas jornadas, mantenían el entusiasmo. Mencionó especialmente a bomberos, gendarmes y personal médico que cumplían funciones durante los acontecimientos.
También recordó a quienes habían organizado campamentos improvisados junto a las avenidas para esperar durante horas el paso del Pontífice, aunque fuera apenas por unos segundos.
"Me levantó desde el primer momento y dije: 'Mirá cómo nos reciben'", relató.
A su entender, esa demostración de afecto fue una de las imágenes más significativas de la visita y permitió comprobar el vínculo que los argentinos mantienen con la figura papal, más allá de quién ocupe ese lugar.
Las diferencias con Francisco
Al comparar las personalidades de ambos pontífices, Vecino señaló que León XIV tiene un estilo diferente al de Francisco, aunque eso no significa que sea menos cercano a la gente.
"Distinto de Bergoglio, porque él mismo lo dice: 'Yo soy más formal'", explicó. También mencionó su formación como canonista, sus estudios de Derecho y Matemáticas, y el tiempo que vivió en Perú como elementos que contribuyeron a construir una personalidad propia.
Sin embargo, consideró que el Papa logró transmitir cercanía a su manera, algo que, según observó, también fue percibido por los argentinos.
Además, valoró especialmente el esfuerzo físico que implicó la visita, teniendo en cuenta que León XIV había atravesado una operación y aun así cumplió con una agenda intensa. "Notamos todos esta entrega, de venir después de una operación, de correr como corrió, realmente ninguno de nosotros sabe cómo hizo", manifestó.
La continuidad de la Iglesia
Finalmente, Vecino reflexionó sobre el lugar que ocupa Francisco en la historia reciente de la Iglesia y la manera en que los argentinos recibieron a su sucesor.
Reconoció que existía un deseo colectivo de que Francisco pudiera visitar el país, algo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, consideró que la llegada de León XIV permitió vivir una experiencia igualmente significativa.
"Los argentinos creo que queremos al Papa, sea quien sea", afirmó.
En esa línea, compartió una reflexión sobre el cambio de nombre que realizan los pontífices al ser elegidos y su significado dentro de la tradición de la Iglesia. Para el obispo, representa una forma de comprender que la misión religiosa está por encima de las personas que circunstancialmente ocupan determinados cargos.
"Jesús es más grande, la Iglesia es más grande que nosotros, que nuestras pobres personas", expresó.
Así, consideró que la visita de León XIV también dejó una enseñanza sobre la continuidad de la institución y la importancia de comprender que cada pontificado forma parte de una historia que trasciende a sus protagonistas. "Hoy está León y el pueblo argentino lo recibió y lo quiere a León como lo que es, el Papa", concluyó.