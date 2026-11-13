Guiños argentinos

"Fue algo extraordinario": el obispo auxiliar de Santa Fe repasó la histórica visita del papa León XIV

Matías Vecino valoró el impacto espiritual de la visita y destacó las referencias a la cultura argentina que el Pontífice incluyó en sus discursos y que llamaron especialmente su atención. Además, resaltó la alegría de la gente y la cercanía del Papa con el pueblo argentino.