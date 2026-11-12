La Argentina tuvo un lugar destacado en el inicio de la visita del papa León XIV a Perú. El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Sumo Pontífice aterrizó este jueves, alrededor de las 17.10, en la Base Aérea del Callao, en Lima, donde una multitud de fieles se congregó para darle la bienvenida.
Estiman que tres millones de peruanos recibieron al papa León XIV en las calles de Lima
El Sumo Pontífice llegó a Perú a bordo de una aeronave de Aerolíneas Argentinas y comenzó una visita que movilizó a millones de fieles. Recorrió las calles de Lima en el papamóvil, fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y protagonizó distintos encuentros con los creyentes.
La llegada del Santo Padre dio comienzo oficial a una visita muy esperada por los peruanos, que salieron masivamente a las calles para acompañar su paso. Según informó Vatican News, alrededor de tres millones de personas participaron de las distintas actividades y manifestaciones de bienvenida.
La aeronave de la compañía de bandera argentina transportó al Pontífice hasta territorio peruano, donde fue recibido por una delegación encabezada por la presidenta Keiko Fujimori, el arzobispo Paolo Rocco y otras autoridades políticas y religiosas.
Uno de los primeros momentos emotivos se produjo cuando dos niños le entregaron un arreglo floral. León XIV también se acercó a saludar a un grupo de ciudadanos que aguardaba junto a la pista de aterrizaje.
Una multitud salió a las calles para recibir al Papa
Desde las primeras horas del día, las avenidas de Lima y Callao comenzaron a llenarse de personas que buscaban conseguir un lugar para observar el paso de la comitiva papal. Algunos fieles llegaron desde distritos alejados, como Comas, Villa María del Triunfo y Carabayllo, incluso desde las 8 de la mañana.
El primer tramo del recorrido se realizó en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, hasta llegar a las inmediaciones de la Basílica María Auxiliadora. Allí, León XIV cambió de vehículo y subió al tradicional papamóvil para saludar a los miles de creyentes que se habían congregado sobre la avenida Brasil.
La espera estuvo acompañada por cánticos religiosos, banderas del Vaticano y expresiones de entusiasmo. También se observaron ciudadanos venezolanos y colombianos que se acercaron con sus respectivas banderas.
En la zona hubo una importante presencia de vendedores ambulantes que ofrecían estampas religiosas, imágenes del Papa, banderas y otros recuerdos. La concurrencia aumentó durante la tarde y obligó a las fuerzas de seguridad a reforzar los controles para ordenar el desplazamiento de la multitud.
A las 18.35, el paso del papamóvil desató una ovación entre los presentes. Muchos aprovecharon esos pocos segundos para saludar al Pontífice y pedirle una bendición.
Entre los testimonios recogidos por medios locales se repitieron los pedidos de paz, seguridad y cambios para el país. La preocupación por la corrupción y las extorsiones también apareció entre las principales demandas de los fieles.
León XIV llegó a la Plaza de Armas y se reunió con Keiko Fujimori
Luego de saludar a los creyentes en la avenida Brasil, el recorrido continuó por el Paseo Colón y las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y Tacna, hasta llegar al jirón Conde de Superunda, en dirección al Palacio de Gobierno.
La Plaza Mayor de Lima también recibió a una multitud que comenzó a congregarse desde las primeras horas de la tarde. Allí llegaron personas de distintas ciudades peruanas, entre ellas familias con niños y adultos mayores.
Bombos, platillos y canciones religiosas acompañaron la espera. Entre los pedidos más reiterados estuvo el de que el Papa intercediera por el bienestar del país y contribuyera a renovar la fe de la sociedad.
En el Palacio de Gobierno, León XIV mantuvo un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. Los asistentes destacaron especialmente la posibilidad de recibir su bendición y escuchar su mensaje.
El encuentro con los fieles en el Gran Teatro Nacional
Después de la actividad en Palacio de Gobierno, la comitiva papal se trasladó hacia el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.
Durante ese trayecto se produjo una escena llamativa: un colectivo del servicio Expreso 8 del Metropolitano circuló durante un tramo de la Vía Expresa junto al vehículo que transportaba al Pontífice.
En los alrededores del teatro también se habían reunido numerosos creyentes. Algunos llegaron desde distintas provincias peruanas, entre ellas Huánuco y Chiclayo, ciudad en la que Robert Prevost ejerció como obispo hasta 2023.
La Policía organizó un operativo de seguridad y se dispuso la presencia de personal sanitario y ambulancias para atender posibles emergencias. Mientras tanto, voluntarios identificados como Amigos de León repartieron globos amarillos entre los asistentes.
Poco después de las 20.20, el Papa llegó al recinto. Aunque su ingreso fue breve y no se realizó a bordo del papamóvil, su presencia volvió a despertar muestras de emoción entre quienes aguardaban desde hacía varias horas.
Algunos fieles consiguieron acercarse al vehículo y saludarlo desde la ventanilla. Otros destacaron la oportunidad de recibir su bendición y expresaron su deseo de que la visita contribuya a fortalecer la fe y la convivencia en Perú.
En el Gran Teatro Nacional, León XIV y la presidenta Keiko Fujimori también presenciaron una presentación de marinera norteña, una de las expresiones culturales más representativas del país.