Voló desde Argentina

Estiman que tres millones de peruanos recibieron al papa León XIV en las calles de Lima

El Sumo Pontífice llegó a Perú a bordo de una aeronave de Aerolíneas Argentinas y comenzó una visita que movilizó a millones de fieles. Recorrió las calles de Lima en el papamóvil, fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y protagonizó distintos encuentros con los creyentes.