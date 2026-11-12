Tras visitar a Argentina

El Vaticano borró una publicación oficial sobre los "dos Papas" por un error de comunicación

El equipo de prensa de la Santa Sede difundió el discurso previo a la misa en Luján sin advertir que León XIV había omitido esa frase. El concepto resulta sensible en la Iglesia desde la etapa de convivencia entre Francisco y Benedicto XVI.