El Vaticano eliminó la publicación en la red social X en la que León XIV, tras su visita a la Argentina, afirmaba que nuestro país ahora "tenía dos Papas, uno nacido aquí y otro por adopción".
El Vaticano borró una publicación oficial sobre los "dos Papas" por un error de comunicación
El equipo de prensa de la Santa Sede difundió el discurso previo a la misa en Luján sin advertir que León XIV había omitido esa frase. El concepto resulta sensible en la Iglesia desde la etapa de convivencia entre Francisco y Benedicto XVI.
Ese mensaje, que logró más de 200 interacciones, fue borrado de la cuenta @Pontifex_es y la razón obedece a un error de coordinación en la comunicación de la Santa Sede.
La frase omitida en Luján
La mención a "los dos Papas" estaba en el texto que el Sumo Pontífice debía leer el miércoles en la Basílica de Luján. No obstante, León XIV decidió hacer una pausa en ese momento del discurso y omitir esa frase.
Sin embargo, la oficina del Vaticano, encargada de la comunicación de la Iglesia, la publicó en los medios oficiales. Por lo tanto, la frase apareció en una nota de Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede y hasta fue colocada como título en su portada.
La confusión se dio en una cobertura que realizó el Vaticano en la que priorizó el documento sin corroborar su contenido con el mensaje que León XIV dio en Luján.
Publicaciones sin chequeo previo
La misma frase también se publicó en las cuentas oficiales del Papa en las redes sociales X e Instagram. Acorde con el artículo del medio vaticanista, las publicaciones se habían armado tomando como base el texto difundido antes de la misa, sin chequear los cambios que el Sumo Pontífice le había agregado al discurso.
El Sumo Pontífice decidió no decir la frase referida a los "dos Papas" debido a la sensibilidad técnica y eclesiástica que produce en la Santa Sede. Se trata de una terminología que alude a la difícil etapa de convivencia entre el papa Francisco y el pontífice Benedicto XVI, tema que la Iglesia prefiere evitar por ser una "alusión compleja internamente".
El antecedente de Benedicto XVI
En 2013, luego de dejar el pontificado, Joseph Ratzinger continuó en el Vaticano con el título de papa emérito. Si bien Francisco era el único que ejercía la autoridad como Sumo Pontífice, la convivencia entre los dos generó discusiones respecto al alcance de aquella renuncia y el lugar que debia tener un papa que había dejado el cargo.
El propio Benedicto XVI tuvo que aclarar de manera pública que no había dos papas y que su renuncia había sido total. Desde ese momento, la diferencia entre un pontífice en funciones y uno que abandonó su rol, pasó a ser un tema sensible dentro de la Santa Sede.