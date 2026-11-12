A escasas horas de haber regresado desde Córdoba, la intensidad de lo vivido todavía resuena en la voz de Lucio López y Jeremías Gómez, ambos de 17.
Desde Vera a Córdoba: crónica íntima de los jóvenes que vieron de cerca al Papa León XIV
Entre el rigor del frío nocturno, promesas familiares cumplidas y una emoción desbordante, relataron cómo vivieron el paso del Santo Padre a pocos metros.por Gustavo Capeletti noviembre 12, 2026 12:51 PM
Los dos son integrantes del grupo de jóvenes de la parroquia San Juan Bautista de Vera y fueron parte del contingente de fieles de la Diócesis de Reconquista -compuesto por 10 jóvenes y 42 adultos- que partió rumbo a la capital mediterránea para participar de la histórica visita del Papa León a la Argentina, un acontecimiento esperado desde hacía 39 años.
La travesía comenzó el lunes al mediodía, cuando subieron al colectivo cargados de expectativas, nervios y fe. Para Lucio, quien además de coordinar a los monaguillos lleva adelante el grupo juvenil parroquial junto a otra compañera, viajar implicó reorganizar su agenda y postergar un encuentro previsto para ese fin de semana.
“Fue una decisión mía ir, aunque tuve la alegría enorme de compartirlo con mi mamá. Teníamos ansias y felicidad por esta oportunidad, pero también algo de miedo por el viaje o por si surgía algún imprevisto que impidiera concretar la visita. Sin embargo, todo se dio según la voluntad de Dios y de una manera espectacular”, expresó el joven dirigente.
Una promesa al cielo
Para Jeremías, la presencia en Córdoba estuvo marcada por un golpe familiar muy reciente y doloroso.
El viernes previo a la partida había fallecido su abuelo, una pérdida que llevó a su familia a tomar la decisión inicial de cancelar su participación en la delegación. Sin embargo, el destino y la solidaridad comunitaria abrieron una puerta inesperada en la mañana previa al viaje.
“Ya habíamos pensado en no ir, era una decisión tomada. Pero cerca de las diez de la mañana lo llamaron a mi papá para gestionar el permiso de viaje y le entregaron el papel al coordinador para que yo pudiera asistir”, relató Jeremías, con la voz entrecortada.
El motivo detrás de ese esfuerzo tenía un profundo valor sentimental: “Me emocioné muchísimo porque ir era una promesa que le había hecho a mi abuelo. Le llevé una banderita y se la pude cumplir. Fue una experiencia muy linda en medio de un momento muy duro”.
Jeremías y Lucio, la emoción de haber vivido un hecho histórico.
Vigilia a la intemperie
Tras varias horas de ruta, el contingente arribó alrededor de la una de la madrugada al inmenso predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), escenario elegido para la celebración central. Al descender de los micros, miles de peregrinos llegados desde distintos puntos del país colmaban un espacio dividido en grandes cuadrillas ordenadas alfabéticamente.
Recién cerca de las dos de la mañana los verenses lograron ubicarse en su sector asignado. Una hora después, tras una emotiva exposición del Santísimo que reunió en oración a la multitud, se apagaron los escenarios, cesó la música y comenzó la vigilia propiamente dicha.
La noche cordobesa puso a prueba la resistencia de los fieles. Al aire libre, con bajas temperaturas y ráfagas de viento constante, descansar se volvió una tarea casi imposible.
“Fueron contados los que pudieron dormir un rato. La mayoría permanecimos despiertos, sobre todo los adultos. Pasamos la madrugada rezando, charlando y acompañándonos como grupo, resguardándonos como podíamos con lo que teníamos. El clima no favoreció para descansar, pero la ansiedad por la llegada del Santo Padre nos mantuvo firmes”, detalló Lucio sobre aquellas horas previas al amanecer.
Un mar de lágrimas
La recompensa a tanto sacrificio llegó con las primeras luces del día. A través de las pantallas gigantes dispuestas en el predio, los fieles siguieron minuto a minuto el aterrizaje del avión papal en el aeropuerto de Córdoba y sus primeros saludos a los niños y familias que lo aguardaban en la pista.
“Desde el instante en que apareció en la pantalla sentí algo difícil de explicar, como un calor inmersivo y un abrazo que me recorrió todo mi cuerpo. Fue una paz que me hizo olvidar al instante el frío de la vigilia, el hambre y el no haber dormido. Sentí que todo lo que habíamos pasado la noche anterior había valido la pena”, confesó Lucio.
La ubicación obtenida por el grupo resultó privilegiada: quedaron apostados a no más de cuatro o cinco metros del corredor por donde transitó el papamóvil. Cuando el vehículo se aproximó, el silencio de la espera se transformó en un estallido de lágrimas. “No fui solo yo, fue un mar de lágrimas de todos los que estábamos ahí. Se notaba en cada rostro, en cada gesto. Sentíamos una paz única que él transmite con su sola presencia, desde que llega hasta que se va”, recordó el coordinador juvenil.
Para Jeremías, ese instante condensó emociones opuestas, pero profundamente sanadoras: “Verlo ahí enfrente fue una mezcla de alegría, paz y tristeza. Tristeza porque mi papá no pudo viajar y por la partida de mi abuelo, pero también una alegría inmensa de poder compartirlo con el grupo de la parroquia que se la bancó toda la noche. Tenerlo tan cerquita fue algo histórico para nosotros y para todo el pueblo argentino”.
Llamado a la santidad
Más allá del impacto emocional y de la magnitud del evento -que contó con un coro de 130 voces, músicos en vivo y una organización prolija-, ambos coincidieron en la necesidad de traducir las palabras del Papa León en acciones concretas dentro de la comunidad de Vera.
En su homilía, el Pontífice evocó las figuras del Cura Brochero y a Mama Antula para recordar que la santidad no es un ideal lejano, sino una construcción diaria. “La frase que más nos quedó para traerle a nuestra comunidad es ‘vayan y sean santos‘. No significa que todos seamos perfectos, sino animarnos a ir a la iglesia, ayudar al hermano que lo necesita y fomentar el diálogo y la comprensión, que es lo que muchas veces nos hace falta”, reflexionó Jeremías.
Lucio profundizó en esa misma línea, destacando la invitación papal a salir de la comodidad: “Nos pidió que no nos quedemos quietos ‘en el monte’, sino que salgamos, que innovemos y busquemos a Dios de todas las maneras posibles. Habló sin rodeos de caridad, de escucha y de solidaridad. Como comunidad no somos perfectos, pero lo valioso es reconocer nuestros errores y esforzarnos cada día para corregirlos”.
Consultados sobre el rol de la juventud dentro de la Iglesia -retomando aquella exhortación de “hacer lío”-, los dos jóvenes reconocieron que el compromiso pastoral suele enfrentar resistencias frente a las miradas tradicionales. “Nosotros somos pocos en el grupo, pero todos los domingos armamos encuentros donde no solo rezamos, sino que jugamos, nos divertimos y salimos a misionar, como cuando visitamos un geriátrico. Para mí, llevar la palabra a otros lados es hacer lío”, afirmó Jeremías.
Por su parte, Lucio admitió que a veces cuesta abrirse paso: “Por ser jóvenes y tener menos experiencia, a veces cuesta cambiar ciertas formas ya establecidas. A mí me gusta que los adultos me corrijan y me guíen, porque se aprende mucho de ellos, pero peleo para que los chicos sean escuchados y comprendidos. Más allá de las formas conservadoras o modernas, el objetivo es siempre el mismo: acercarnos a Jesús y convivir como hermanos”.
La verdadera libertad
Sol Aguirre Yappert, que integró el contingente y coordina junto a Lucio el grupo juvenil parroquial, brindó su testimonio sobre lo vivido: “Fue una visita no solo de fe religiosa sino también con motivo geopolítico, porque el Papa hizo hincapié en la discapacidad, en el servicio, pero a la vez en la democracia, en la economía, en la justicia social. Lo sencillo y humano que se lo nota, sin bien yo no lo sigo tanto a él, lo seguía al Papa Francisco, sí me tocó mucho; yo lloraba y lloraba, la vigilia fue hermosa, la organización fue increíble, los voluntarios eran todos amables, había médicos, había también muchísimos baños y gente que los limpiaba, que eso es algo muy bueno porque, generalmente, nadie se quiere acercar a los baños públicos. En la Misa y la homilía es difícil explicar lo que se vivió”.
La joven de 17 años rescató especialmente “el mensaje que quiso transmitir a los jóvenes fue muy claro: ‘Nunca es tarde para acercarse de nuevo a Dios’, y también hizo mucho hincapié en la trampa del dinero, la aprobación por redes sociales y en que ‘no se arrodillen ante aquello que no puede darles vida’. Yo creo que centró el mensaje en reconocer y defender la verdadera libertad frente a lo que serían los ídolos actuales y vivir sin miedo la fe en lo cotidiano, porque no es común ser católico y creyente siendo joven, es como que somos el bicho raro por ser creyentes”.
“Una de las cosas que hizo que la alegría de verlo al Papa brillara más fue haberlo hecho en comunidad”, concluyó.