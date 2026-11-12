En el norte santafesino

La sindicatura pidió el cese de actividades de Algodonera Avellaneda: 243 empleos en riesgo

El informe recomienda detener la producción en la hilandería de Reconquista y en las desmotadoras de Bandera y General Pinedo una vez terminados los trabajos en curso. La decisión está en manos del Juzgado Civil y Comercial de Reconquista.