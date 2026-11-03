Cinco empresas manifestaron interés en adquirir activos de Algodonera Avellaneda, en el marco del proceso de quiebra que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista.
Cinco empresas buscan quedarse con los activos de Algodonera Avellaneda
El juez Fabián Lorenzini autorizó visitas a las plantas para que las empresas evalúen su estado y otorgó una prórroga de cinco días hábiles judiciales para analizar la continuidad o liquidación de los establecimientos. Además, la EPE realizó una intimación.
Así surge de una resolución del 3 de noviembre de 2026, firmada por el juez Fabián Lorenzini, que tuvo presente lo informado por la sindicatura sobre las firmas Algoservicios S.A., Vicentin Cereales S.A., Tipoiti SATIC, ENOD S.A. y Bolton S.A.
La presentación se inscribe en la etapa de preinscripción de interesados, dispuesta mediante una resolución del pasado 23 de octubre. Se trata de una instancia previa de evaluación, que todavía no implica una adjudicación ni una venta concretada.
Para permitir el acceso a información técnica y la evaluación del estado de los activos, el magistrado autorizó visitas a las plantas. Las recorridas deberán coordinarse bajo el control y la supervisión de la sindicatura y sus encargados.
La medida permitirá a las empresas interesadas conocer las instalaciones y reunir elementos para analizar una eventual adquisición.
En la misma resolución, Lorenzini concedió una prórroga extraordinaria de cinco días hábiles judiciales, atendiendo a la complejidad técnica, operativa y económica de las distintas plantas.
El objetivo expresado en el documento es asegurar una evaluación adecuada de la continuidad de los establecimientos y de su liquidación como unidades productivas en marcha.
Por el momento, el avance consiste en la identificación de las cinco empresas y la autorización para que inspeccionen las plantas dentro del procedimiento judicial.
Aviso de corte
La Empresa Provincial de la Energía intimó a Algodonera Avellaneda a regularizar una deuda de $4.603.904.078,50 correspondiente al suministro eléctrico de su planta de hilandería, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales y eventualmente suspender el servicio.
La comunicación fue incorporada al expediente de quiebra por los síndicos Manuel Prono, Nieves González Rueda y Daniel Piumetti, mediante una presentación firmada el 29 de octubre.
La carta de la EPE, fechada el 20 de octubre de 2026, establece un plazo de diez días corridos desde su recepción para cancelar la deuda o regularizarla mediante alguna de las facilidades de pago disponibles.
El organismo aclaró que los $4.603 millones corresponden al valor histórico de la deuda y que la actualización por el pago fuera de término sería facturada posteriormente.
Advertencia
En la notificación, la EPE señaló que, si la empresa no regulariza su situación dentro del plazo otorgado – ya vencido-, quedará facultada para iniciar las acciones legales correspondientes “y/o proceder a la suspensión del suministro”.
El documento constituye una advertencia de posible corte, pero no acredita que la interrupción del servicio se haya concretado.
La sindicatura observó, además, que la intimación no especifica los períodos comprendidos en el monto reclamado y solicitó que la documentación fuera agregada a la causa.
$782 millones
En la misma presentación, los síndicos acompañaron la factura correspondiente a septiembre de 2026, por $782.487.179,80, con vencimiento el 19 de octubre.
Dentro de esa liquidación figura un cargo de $185.359.639,66 identificado como “Resolución 976/2023, período 2026/08”. Según explicó la sindicatura, ese concepto está relacionado con cargos del mercado eléctrico mayorista aplicables a grandes usuarios de distribución.