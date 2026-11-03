Se queda sin luz

Cinco empresas buscan quedarse con los activos de Algodonera Avellaneda

El juez Fabián Lorenzini autorizó visitas a las plantas para que las empresas evalúen su estado y otorgó una prórroga de cinco días hábiles judiciales para analizar la continuidad o liquidación de los establecimientos. Además, la EPE realizó una intimación.