El juez Fabián Lorenzini dispuso la apertura de una preinscripción para interesados en adquirir los activos y establecimientos de Algodonera Avellaneda SA, cuya quiebra indirecta fue dictada el pasado 14 de octubre.
La Justicia abrió el registro para interesados en comprar Algodonera Avellaneda
El plazo para presentar las propuestas vence el 11 de noviembre. Además, se aceptarán ofertas no vinculantes por el inmueble de la firma en Buenos Aires, cuyo precio base se fijó en US$ 1,75 millones. La resolución advierte sobre la necesidad urgente de conseguir fondos para afrontar el pago de salarios e indemnizaciones.
La resolución, fechada este viernes 23 de octubre, establece que los potenciales compradores podrán anotarse hasta el 11 de noviembre de 2026, a las 12:45, mediante un formulario web habilitado por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista.
La medida busca identificar posibles inversores y avanzar en el proceso de liquidación de la empresa. En sus fundamentos, el magistrado advirtió sobre la crítica situación financiera de la firma y la vulnerabilidad económica, social y sanitaria que atraviesan las familias de sus trabajadores.
El fallo menciona especialmente a la hilandería y tejeduría ubicada en el parque industrial de Reconquista y recoge la situación expuesta durante las audiencias del proceso, particularmente la realizada el jueves 22 de octubre.
Lorenzini sostuvo que resulta necesario actuar con rapidez para preservar los intereses de los acreedores y el valor de mercado de los activos, que describió como actualmente en funcionamiento y con un grado de mantenimiento aceptable.
Ociosos
La resolución distingue los bienes integrados a los procesos industriales —desde la fibra de algodón hasta el hilo y la tela— de aquellos ajenos a esa actividad, ociosos o abandonados. Sobre estos últimos, plantea que su venta podría aportar liquidez para pagar salarios e indemnizaciones laborales.
Quienes completen la preinscripción podrán realizar visitas anticipadas a las plantas y establecimientos, canalizar consultas y acceder a información financiera, económica y laboral actualizada, bajo compromisos de confidencialidad.
La inscripción no implica una obligación de compra. Los mecanismos de venta se definirán posteriormente, con los informes y la opinión de la Sindicatura.
Por otra parte, el juzgado abrió la recepción de ofertas por el inmueble que la empresa posee en la ciudad de Buenos Aires, donde anteriormente funcionaban oficinas de Vicentin y Algodonera Avellaneda.
Para esa propiedad se fijó como base U$D 1.750.000, tomando como referencia una oferta anterior de Electroluz SRL. Las propuestas podrán contemplar distintas modalidades de pago, incluyendo entrega inicial y saldo.
El plazo también vencerá el 11 de noviembre a las 12:45. Los interesados podrán solicitar que sus presentaciones se mantengan en sobre cerrado o como escritos digitales reservados hasta ese momento, cuando se harán públicas en el expediente.
El juez aclaró que estas ofertas tendrán carácter no vinculante y estarán sujetas a una posterior autorización judicial. Por lo tanto, ofrecer el precio más alto no otorgará un derecho inmediato a adquirir el inmueble, ya que podrán disponerse instancias de mejora.