Plantas y activos

La Justicia abrió el registro para interesados en comprar Algodonera Avellaneda

El plazo para presentar las propuestas vence el 11 de noviembre. Además, se aceptarán ofertas no vinculantes por el inmueble de la firma en Buenos Aires, cuyo precio base se fijó en US$ 1,75 millones. La resolución advierte sobre la necesidad urgente de conseguir fondos para afrontar el pago de salarios e indemnizaciones.