Al borde de la quiebra

Nadie se presentó al salvataje de la Algodonera Avellaneda

Ahora hay un plazo para la impugnación del acto celebrado este lunes; posteriormente, el magistrado interviniente tiene cinco días hábiles para resolver. “Se resolverá pronto, no se quiere causar más incertidumbre a la gente”, indicó una alta fuente judicial consultada por este medio.