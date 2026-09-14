Algodonera Avellaneda

No hubo acuerdo con el Nación y la justicia abrió el salvataje de la textil

El juez Lorenzini rechazó el pedido para excluir a la entidad oficial del cómputo de las mayorías. Y dio por concluido el período de exclusividad, sin acuerdo preventivo. Delicada situación económica y financiera.