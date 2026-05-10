Cada dos años, la Legislatura trata y aprueba sin demoras una serie de normas para la continuidad de empresas bajo gestión de los trabajadores que requieren de un marco legal especial. Entre estas se encuentra la Cooperativa Algodonera Santa Fe, ubicada en la ciudad de Reconquista.
Avanza la renovación de una ley especial para la Cooperativa Algodonera
Logró media sanción del Senado la norma que le permite a los trabajadores la gestión de una empresa que había cerrado sus puertas en 2017.
La ley 13.888 declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso temporal del inmueble de la empresa así como de sus herramientas y otros bienes, en el Parque Industrial de esa ciudad norteña. El objetivo es proteger la fuente de trabajo con una norma que por primera vez fue sancionada en 2019.
Un largo proceso de deterioro y cierre, entre 2014 y 2017 precedió a la coopertiva de trabajadores hasta que se tomó en 2018 la decisión de organizarse bajo esa forma asociativa, con el fin de que los empleados no pierdan su ocupación.
En la sesión de este jueves 7 de mayo la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe dio la media sanción y el tema ahora pasó a Diputados. Como se trata de una figura legtal que se basa en el "uso temporal" de los bienes para poder funcionar las aprobaciones de la ley tienen que tener un plazo. Por esa razón hay renovaciones cada dos años que ya son parte de las rutinas del período ordinario de sesiones.
En la Cámara alta el texto fue presentado por el senador radical por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón y sancionado sin demoras.
Otros asuntos
De la misma manera, recibió media sanción el proyecto de ley impulsado por el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, mediante el cual se crea el Programa de Regularización Dominial de la Provincia, una iniciativa que ya había logrado avanzar en el cuerpo de 10 representantes pero perdió estado parlamentario en Diputados.
También obtuvo media sanción un proyecto de ley presentado por el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, mediante el cual la Provincia de Santa Fe adhiere a la Ley Nacional N° 27.159 de Sistema de Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita en Espacios Públicos y Privados de Acceso Público. La iniciativa busca promover medidas de prevención, capacitación y disponibilidad de herramientas adecuadas para actuar ante situaciones de emergencia vinculadas a eventos de muerte súbita, fortaleciendo las condiciones de atención y respuesta en espacios de concurrencia pública.
En materia de preferencias, se aprobó el pedido para tratar en una próxima sesión el expediente N° 52.990 del senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi, sobre Promoción de Inversiones Turísticas, y el expediente N° 52.200, que crea el Programa de Intervención Barrial Focalizada.
También se otorgó preferencia al expediente N° 52.941 de la diputada provincial Natalia Armas Belavi, mediante el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional N° 27.674 de Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer.
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