La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó este jueves la media sanción de un proyecto de ley que busca actualizar el funcionamiento de las cooperadoras escolares y promover una mayor participación de las familias dentro de las instituciones educativas. La propuesta fue impulsada por la diputada provincial Claudia Balagué y recibió 37 votos positivos, mientras que el bloque Somos Vida votó en contra.
Cooperadoras escolares en Santa Fe: Diputados aprobó una ley para modernizarlas
La iniciativa impulsada por Claudia Balagué propone ampliar el rol de las cooperadoras y fortalecer el vínculo entre familias, escuelas y comunidad.
La iniciativa fue debatida junto a otros proyectos vinculados a la temática y apunta a generar un nuevo marco legal para las cooperadoras escolares en toda la provincia. El objetivo central es fortalecer el vínculo entre las familias, la comunidad y las escuelas, promoviendo una participación activa y voluntaria en la vida institucional y educativa.
Desde el Frente Amplio por la Soberanía remarcaron que el proyecto busca dejar atrás una mirada limitada de las cooperadoras como espacios destinados exclusivamente a resolver problemas edilicios o recaudar fondos para mantenimiento. En cambio, la propuesta plantea reconocerlas como actores fundamentales dentro de la construcción educativa y comunitaria.
“Queremos recuperar la escuela como espacio de articulación social. Estas nuevas cooperadoras deben ser parte activa de la comunidad educativa, aportando a la inclusión y al fortalecimiento del entramado comunitario”, sostuvo Balagué durante el tratamiento legislativo del proyecto.
Un nuevo rol para las familias dentro de la escuela
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es promover una participación más amplia de madres, padres y referentes comunitarios en la vida escolar. El proyecto propone consolidar a las cooperadoras como espacios de acompañamiento institucional, integración social y construcción colectiva dentro de cada comunidad educativa.
La legisladora destacó que el texto recupera aspectos históricos del Decreto 874/86, considerado una referencia en materia de cooperadoras escolares en Santa Fe, aunque adaptándolo a las necesidades actuales del sistema educativo y de las familias.
Además, Balagué agradeció especialmente el trabajo conjunto realizado con la Confederación de Cooperadoras Escolares y las distintas federaciones departamentales, que participaron activamente en la elaboración y revisión de la propuesta legislativa.
Según explicaron desde el espacio impulsor, la ley también apunta a fortalecer la inclusión educativa y generar herramientas para que las escuelas se conviertan nuevamente en espacios de encuentro, participación y construcción comunitaria en contextos sociales cada vez más complejos.
La votación y el debate en la Legislatura
El proyecto obtuvo media sanción con 37 votos afirmativos, 3 negativos y ninguna abstención. Los votos en contra correspondieron al bloque Somos Vida. Ahora la iniciativa deberá avanzar hacia el Senado provincial para continuar su tratamiento legislativo.
Durante el debate, distintos sectores coincidieron en la necesidad de actualizar el funcionamiento de las cooperadoras y generar reglas claras que permitan fortalecer la participación ciudadana dentro de las escuelas santafesinas.
Desde el oficialismo y bloques aliados señalaron que las cooperadoras cumplen un rol histórico en el sostenimiento de las instituciones educativas, aunque remarcaron que el desafío actual pasa por ampliar su función y acompañar nuevas demandas sociales, pedagógicas y comunitarias.
Con esta media sanción, la provincia busca consolidar un modelo educativo con mayor participación de las familias y recuperar el valor de la escuela como espacio de integración social, convivencia y construcción colectiva.