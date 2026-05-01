Hubo abstenciones y rechazos al proyecto

Santa Fe: Diputados expuso la preocupación que genera la reformulación del Remediar

Estaba destinado a llegar con medicamentos esenciales a unos 8000 centros de salud del país. Primero redujeron el listado de productos, después distanciaron las entregas y ahora sería eliminado. El LIF fue durante años uno de los proveedores de esos botiquines.