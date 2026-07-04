Crisis extrema de la textil

La Justicia abrió una "tercera vía" para evitar la quiebra de Algodonera Avellaneda

El juez Fabián Lorenzini resolvió extender el plazo para la consecución de mayorías. La concursada había planteado la exclusión del voto del Banco Nación, en la figura de “acreedor hostil”. La banca oficial concentra más del 80 % del pasivo verificado.