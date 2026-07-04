El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista resolvió otorgar una nueva oportunidad a Algodonera Avellaneda S.A. para intentar alcanzar un acuerdo con sus acreedores y evitar el fracaso del concurso preventivo.
La Justicia abrió una "tercera vía" para evitar la quiebra de Algodonera Avellaneda
El juez Fabián Lorenzini resolvió extender el plazo para la consecución de mayorías. La concursada había planteado la exclusión del voto del Banco Nación, en la figura de “acreedor hostil”. La banca oficial concentra más del 80 % del pasivo verificado.
En una resolución de 15 páginas, firmada el 3 de julio de 2026, el juez Fabián Lorenzini decidió postergar la resolución del pedido de exclusión del voto del Banco de la Nación Argentina (BNA), solicitado por la empresa, y habilitar una denominada "tercera vía", con el objetivo de favorecer una nueva instancia de negociación entre las partes.
El juez consideró que, antes de resolver si existen o no las mayorías necesarias para aprobar la propuesta concursal, corresponde abrir un período adicional para que la empresa pueda mejorar su oferta y buscar el acompañamiento de sus acreedores, especialmente del Banco Nación, que concentra más del 80 % del pasivo verificado.
La resolución sostiene que una reestructuración exitosa exige realizar todos los esfuerzos posibles para incluir al principal acreedor y evitar una solución que conduzca directamente a la liquidación de la empresa.
Conflicto
Algodonera Avellaneda había solicitado que se excluyera al Banco Nación del cómputo de mayorías, argumentando que la entidad financiera actuó con hostilidad y ejerció de manera abusiva su derecho a rechazar las propuestas presentadas durante el concurso. La empresa sostuvo que el banco obstaculizó la posibilidad de alcanzar un acuerdo y planteó que debía priorizarse la conservación de la actividad productiva y de las fuentes de trabajo.
Por su parte, el Banco Nación rechazó esos argumentos y sostuvo que la exclusión pretendida constituye una maniobra para dejar sin efecto el voto del principal acreedor. Además, afirmó que su actuación durante todo el proceso fue colaborativa y remarcó que también tiene interés en preservar una empresa viable, aunque sin renunciar a la protección de su crédito.
Responsabilidad compartida
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el análisis que realiza el magistrado sobre el origen del endeudamiento de Algodonera Avellaneda.
La resolución sostiene que la deuda se fue construyendo de manera conjunta con Vicentin S.A.I.C., mediante operaciones financieras compartidas, garantías cruzadas y contratos de fianza que comprometieron el patrimonio de la empresa textil para respaldar créditos destinados principalmente a la agroexportadora.
El fallo menciona que se firmaron 47 pagarés y un contrato de fianza por 300 millones de dólares, además de operaciones crediticias que totalizaron 284 millones de dólares, garantizadas en distintos casos con hipotecas, cesiones de derechos y obligaciones solidarias asumidas por Algodonera Avellaneda.
Crecimiento de la deuda
La resolución también pone de relieve que la empresa atraviesa una situación patrimonial extremadamente delicada. Según el informe incorporado al expediente, el pasivo generado después de la apertura del concurso ya supera los 6.818 millones de pesos, integrado principalmente por deudas con empresas proveedoras de energía eléctrica, obligaciones laborales e impositivas.
Asimismo, Lorenzini remarcó que la concursada todavía no presentó un plan integral que permita demostrar la viabilidad económica, comercial y financiera de la compañía para sostener una futura reestructuración.
El nuevo plazo
Finalmente, el juez otorgó a Algodonera Avellaneda un nuevo período de negociación que se extenderá hasta el 10 de agosto de 2026, a las 12 horas, plazo durante el cual podrá mejorar sus propuestas y reunir las conformidades necesarias para alcanzar las mayorías previstas por la Ley de Concursos y Quiebras.
Mientras tanto, la decisión sobre la exclusión del voto del Banco Nación y la eventual existencia de acuerdo concursal quedó en suspenso, a la espera del resultado de esta nueva instancia de negociación.