Durante 180 días

La Justicia ordenó a la EPE reducir la facturación eléctrica de Algodonera Avellaneda

El juez Fabián Lorenzini hizo lugar a una nueva cautelar presentada por Algodonera Avellaneda S.A. Dispuso que, durante seis meses, la EPE no pueda exigirle el pago de la porción de la factura correspondiente al Valor Agregado de Distribución (VAD).