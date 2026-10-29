Algodonera Avellaneda

Se vende la textil quebrada que debe más de lo que vale

La sindicatura propone sostener la producción para preservar el valor de las plantas y la mayor cantidad posible de empleos. La falta de capital de trabajo, el endeudamiento y un reclamo del Banco Nación por garantías otorgadas a la fundida Vicentin SAIC condicionan el futuro de la empresa. El pasivo supera los activos.