La Justicia de Reconquista puso en marcha el proceso de venta de los activos de Algodonera Avellaneda, declarada en quiebra el pasado 14 de octubre. Mediante una resolución firmada este martes 10 de noviembre, el juez Fabián Lorenzini estableció las condiciones para recibir ofertas por las plantas industriales y los inmuebles de la compañía.
Algodonera Avellaneda: buscan compradores para sus plantas con prioridad en el empleo
El juez Lorenzini fijó del 20 al 30 de noviembre el plazo para presentar ofertas. El Banco Nación podrá ejercer una opción preferente sobre la hilandería de Reconquista.
El período de inscripción y presentación de propuestas se extenderá desde el 20 de noviembre a las 8 hasta el 30 de noviembre a las 11.30. Ese último día, a las 12.30, se realizará la apertura de ofertas en una audiencia presencial y virtual.
La resolución busca avanzar con la venta antes del inicio de la próxima campaña algodonera y generar recursos para atender las deudas laborales y los créditos del proceso.
Cinco lotes
Los bienes quedaron divididos en cinco lotes. Tres corresponden a unidades productivas: la hilandería y tejeduría de Reconquista, el complejo de desmote de Bandera, en Santiago del Estero, y las desmotadoras de General Pinedo, en Chaco.
Los otros dos comprenden un inmueble de oficinas y depósito ubicado en la calle Luis Sáenz Peña de la Ciudad de Buenos Aires y el predio de una exdesmotadora en El Colorado, Formosa.
El juzgado expresó su preferencia por una propuesta que permita adquirir en conjunto las plantas productivas, acompañada por un plan de continuidad y conservación de puestos de trabajo, especialmente en Reconquista.
No obstante, también se admitirán ofertas parciales. Al momento de resolver, el magistrado deberá comparar expresamente la mejor propuesta integral con la mejor combinación de ofertas por separado.
Plazo para el Banco Nación
Uno de los puntos centrales es el reconocimiento de un derecho de compra preferente para el Banco Nación sobre la hilandería y tejeduría de Reconquista, hipotecada a su favor.
La entidad podrá utilizar su crédito hipotecario para compensar el precio de adquisición. Tendrá hasta el 19 de noviembre a las 12.30 para comunicar si ejercerá esa opción y establecer el valor, que no podrá ser inferior a su propia tasación.
Si el banco decide avanzar, los demás interesados podrán presentar una oferta que mejore ese importe hasta el cierre del proceso. En ese supuesto, el Nación no podrá elevar su propuesta inicial.
La resolución consigna que el crédito con privilegio hipotecario verificado asciende a US$149.095.242,40, integrado por US$100 millones de capital y más de US$49 millones de intereses calculados al momento de la presentación en concurso, además de un tramo eventual en pesos.
Los valores de referencia
Para orientar las propuestas, el juzgado estableció los siguientes valores, sujetos a ratificación o ajuste mediante la tasación de la Sindicatura:
- Bandera: US$4 millones.
- General Pinedo: US$3,5 millones.
- Inmueble de Buenos Aires: US$1,75 millones.
- Hilandería de Reconquista: el valor que surja de la tasación del Banco Nación.
- Predio de Formosa: sujeto a tasación de la Sindicatura.
Estos importes son referencias y no bases mínimas excluyentes: la resolución permite presentar propuestas inferiores, aunque el precio tendrá peso en la evaluación.
Plan productivo
La selección no dependerá únicamente del monto ofrecido. El juzgado aprobó una matriz de evaluación de hasta 100 puntos, distribuida entre precio, empleo, proyecto productivo, forma de pago y solvencia.
El precio podrá aportar hasta 35 puntos; la conservación de puestos de trabajo, 25; el plan productivo, 20; la forma de pago, 10; y la solvencia y los antecedentes, otros 10.
Como referencia para el componente laboral se fijaron 122 puestos en Reconquista, 15 en Bandera y 24 en General Pinedo, salvo que la Sindicatura informe una actualización antes de la apertura.
El compromiso de contratación no tendrá un mínimo obligatorio, pero será considerado al evaluar los planes integrales. Por lo tanto, el procedimiento no garantiza por sí mismo la continuidad de toda la dotación.
También se estableció que las ofertas presentadas el último día tendrán un descuento de medio punto en el criterio de solvencia, antecedentes y buena fe.
Seguir produciendo
En los fundamentos, Lorenzini destacó el equipamiento y las posibilidades de continuidad de la planta textil de Reconquista.
Según los informes incorporados al expediente, la hilandería y tejeduría cuentan con maquinaria de buen nivel tecnológico, personal capacitado y capacidad instalada disponible para incrementar la producción.
El documento señala que existen posibilidades de sostener la actividad y mejorar su rendimiento, aunque condicionadas a inversiones en mantenimiento, repuestos, modernización y eficiencia energética.
Para las desmotadoras, el juzgado consideró especialmente relevante aprovechar el período previo a la campaña 2027, cuyo inicio se estima para febrero o marzo, de modo que los eventuales compradores puedan organizar la logística necesaria.
Propuestas
Los interesados podrán acceder desde el 12 de noviembre a un espacio de consulta de documentación, mientras la Sindicatura coordinará visitas a los establecimientos y responderá consultas.
Las ofertas podrán ingresarse con carácter reservado mediante el sistema judicial SISFE o en sobres cerrados ante el juzgado. También podrán entregarse a la Sindicatura, aunque por esa vía el plazo finalizará el sábado 28 de noviembre a las 12.
La adjudicación deberá resolverse dentro de los cinco días hábiles judiciales posteriores a la apertura, previa intervención de la Sindicatura.
Como regla general, quien resulte adjudicatario deberá depositar el 30% del precio dentro de los cinco días hábiles judiciales de notificada la decisión. Para las ofertas integrales se contemplan condiciones particulares que deberán ser autorizadas por el tribunal.
Los valores expresados en dólares se abonarán en pesos, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día del pago.
De la quiebra a la venta
Algodonera Avellaneda se presentó en concurso preventivo el 12 de noviembre de 2024. El proceso derivó en la declaración de quiebra indirecta del 14 de octubre de 2026, luego de que no se inscribieran interesados en la instancia de salvataje.
En esta nueva etapa, el juzgado busca colocar los activos en el menor tiempo posible y al mejor valor alcanzable, procurando preservar su capacidad productiva.
Los fondos obtenidos tendrán como destinos prioritarios los pronto pagos laborales, las reservas para gastos judiciales y honorarios, y la atención de los créditos privilegiados. La resolución también establece que los recursos que se concedan contra lo decidido no suspenderán el procedimiento de venta.