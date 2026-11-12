Con una inversión de $30 millones

Cayastacito sumará un espacio deportivo y recreativo con la construcción de un natatorio

Los fondos permitirán avanzar con la construcción de un natatorio propio en esta localidad del departamento San Justo. El aporte fue entregado al presidente comunal, Daniel Baroni, durante una recorrida del senador Rodrigo Borla, quien también visitó instituciones y supervisó el avance de obras en edificios públicos.