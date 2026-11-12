Cayastacito contará con su propio natatorio comunal a partir de un aporte de $30 millones destinado a financiar la construcción de este nuevo espacio recreativo y deportivo. Los recursos fueron entregados al presidente comunal, Daniel Baroni, durante una visita del senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla.
Cayastacito sumará un espacio deportivo y recreativo con la construcción de un natatorio
Los fondos permitirán avanzar con la construcción de un natatorio propio en esta localidad del departamento San Justo. El aporte fue entregado al presidente comunal, Daniel Baroni, durante una recorrida del senador Rodrigo Borla, quien también visitó instituciones y supervisó el avance de obras en edificios públicos.
La confirmación representa un avance para una localidad ubicada en el extremo sur del departamento, que busca ampliar su infraestructura comunitaria y generar nuevos espacios destinados al deporte, la recreación y las actividades de verano.
El natatorio permitirá sumar una propuesta de uso comunitario, especialmente orientada a niños, jóvenes y familias, además de ampliar las alternativas de actividades recreativas durante la temporada estival.
Un nuevo espacio para el deporte y la recreación
El aporte de $30 millones fue gestionado para que Cayastacito pueda comenzar a concretar el proyecto de su propio natatorio comunal. La entrega se realizó en la sede de la comuna, durante un encuentro entre el senador Rodrigo Borla y el presidente comunal Daniel Baroni.
La iniciativa apunta a incorporar una infraestructura que permita desarrollar actividades recreativas y deportivas en la localidad, ofreciendo un espacio de encuentro para los vecinos.
La construcción del natatorio se suma a otras intervenciones que se llevan adelante para mejorar los servicios y los espacios públicos de Cayastacito.
Aportes para instituciones de la localidad
Durante la recorrida, Borla también visitó distintas instituciones y realizó entregas de aportes destinados a acompañar sus actividades y necesidades.
Entre ellas se encuentran el Club Alumni, la Comisaría de Distrito N° 11, la Escuela Primaria N° 6136 "Héroes de Malvinas" y el anexo N° 1303 de Educación Secundaria, que cuenta con orientación económica y administrativa.
Las visitas permitieron conocer las demandas de cada entidad y acompañar el funcionamiento de organizaciones que cumplen un papel importante en la vida social, educativa, deportiva y comunitaria de la localidad.
Avanzan las obras de nuevos edificios públicos
La agenda también incluyó una recorrida por las obras de los futuros edificios de la sede comunal y del Centro Cultural, dos proyectos destinados a ampliar y mejorar la infraestructura pública de Cayastacito.
Los trabajos se ejecutan con recursos propios de la comuna y fondos provenientes del Programa de Obras Menores de la Provincia.
Durante la visita, Borla destacó la importancia de estas intervenciones para el desarrollo de la localidad y el distrito, mientras que el presidente comunal, Daniel Baroni, agradeció los aportes recibidos y valoró la posibilidad de avanzar con nuevas obras para la comunidad.
De esta manera, Cayastacito suma un nuevo proyecto a su planificación de infraestructura, con la futura construcción del natatorio comunal como una iniciativa orientada a ampliar las propuestas deportivas y recreativas para sus habitantes.