La asistencia a las familias afectadas por la emergencia hídrica continúa movilizando a distintos sectores de la comunidad.
San Javier: la solidaridad sigue movilizando a voluntarios ante la emergencia hídrica
En el marco de la emergencia hídrica 2026, integrantes del grupo de voluntarios realizaron tareas de clasificación y acondicionamiento de las donaciones recibidas en la Secretaría de Desarrollo Humano. La colaboración busca agilizar la distribución de los elementos y garantizar que la asistencia llegue de manera ordenada a las personas afectadas.
En ese contexto, durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, integrantes del grupo de voluntarios se acercaron a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Humano para colaborar con las tareas organizativas y logísticas vinculadas con la ayuda recibida.
La actividad estuvo centrada en la clasificación, organización y acondicionamiento de las donaciones que llegan a través de las distintas acciones solidarias.
Se trata de un trabajo fundamental para ordenar los recursos disponibles, facilitar su posterior distribución y mejorar la respuesta ante las necesidades que genera la situación hídrica.
Organización de las donaciones para agilizar la asistencia
Durante la jornada, los voluntarios trabajaron en la recepción y clasificación de los elementos donados, una tarea que permite identificar los recursos disponibles y preparar su entrega de acuerdo con las necesidades de las familias que requieren asistencia.
Este trabajo logístico representa una instancia importante dentro del operativo de ayuda, ya que permite organizar los aportes de la comunidad y facilitar que cada donación pueda llegar a destino de manera adecuada.
Las tareas se desarrollaron en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano, donde se centralizan parte de las acciones de acompañamiento a los vecinos afectados por la emergencia.
El compromiso de los voluntarios continúa
Desde la Célula de Acción Social destacaron que el grupo de voluntarios mantiene su participación activa y continúa a disposición para colaborar con las diferentes actividades que se desarrollan desde el comienzo de la emergencia hídrica.
Su intervención no se limita a la entrega de donaciones, sino que también comprende tareas de apoyo, organización y acondicionamiento de los recursos necesarios para sostener la asistencia.
La participación de estos colaboradores permite complementar el trabajo de las áreas involucradas y sumar capacidad operativa en un contexto que requiere coordinación y respuestas permanentes.
La participación comunitaria frente a la emergencia
La colaboración de los voluntarios pone de manifiesto el papel que desempeña la participación comunitaria ante situaciones de emergencia. La organización de las donaciones y el trabajo conjunto son componentes esenciales para canalizar la ayuda y acompañar a quienes atraviesan las consecuencias de la situación hídrica.
En este escenario, cada aporte y cada hora de trabajo voluntario contribuyen a sostener las acciones de asistencia, en un esfuerzo colectivo que busca dar respuesta a las necesidades de la comunidad.