Asistencia a las familias afectadas

San Javier: la solidaridad sigue movilizando a voluntarios ante la emergencia hídrica

En el marco de la emergencia hídrica 2026, integrantes del grupo de voluntarios realizaron tareas de clasificación y acondicionamiento de las donaciones recibidas en la Secretaría de Desarrollo Humano. La colaboración busca agilizar la distribución de los elementos y garantizar que la asistencia llegue de manera ordenada a las personas afectadas.