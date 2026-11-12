Departamento Castellanos

Ramona promovió la movilidad sustentable con una jornada educativa junto al Jardín de Infantes N° 300

La propuesta reunió a niños, docentes y familias en una actividad recreativa y pedagógica para fomentar el uso de transportes no contaminantes, incorporar conocimientos de educación vial y generar hábitos de cuidado ambiental desde la infancia. La iniciativa también buscó promover espacios urbanos más seguros y amigables para la comunidad.