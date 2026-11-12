La localidad de Ramona desarrolló una jornada de movilidad sustentable junto al Jardín de Infantes N° 300, con el objetivo de promover hábitos de desplazamiento saludables y fortalecer la conciencia ambiental desde las primeras etapas de la infancia.
Ramona promovió la movilidad sustentable con una jornada educativa junto al Jardín de Infantes N° 300
La propuesta reunió a niños, docentes y familias en una actividad recreativa y pedagógica para fomentar el uso de transportes no contaminantes, incorporar conocimientos de educación vial y generar hábitos de cuidado ambiental desde la infancia. La iniciativa también buscó promover espacios urbanos más seguros y amigables para la comunidad.
La actividad tuvo como protagonistas a los más pequeños, que participaron de un circuito especialmente diseñado para utilizar bicicletas, monopatines y vehículos de arrastre tipo pata-pata. A través de distintas propuestas recreativas, los niños pudieron incorporar conocimientos vinculados con la educación vial y reconocer los beneficios de elegir medios de transporte que reduzcan el impacto ambiental.
La iniciativa combinó aprendizaje y participación comunitaria, con la presencia de docentes y familias, que acompañaron las diferentes actividades y se sumaron a una propuesta orientada a construir una cultura de movilidad más responsable.
Educación vial y conciencia ambiental desde la infancia
Uno de los ejes centrales de la jornada fue acercar a los niños conceptos relacionados con el cuidado del ambiente y la importancia de adoptar alternativas de transporte sustentables.
Mediante dinámicas lúdicas y talleres pedagógicos, las docentes trabajaron sobre el respeto de las normas de circulación, la convivencia en los espacios públicos y la necesidad de reducir las emisiones contaminantes generadas por los desplazamientos cotidianos.
También se abordaron los beneficios que la actividad física aporta a la salud, destacando el uso de la bicicleta y otros medios de movilidad activa como alternativas que favorecen el bienestar individual y colectivo.
El circuito permitió que los participantes experimentaran diferentes formas de desplazamiento en un entorno preparado para el aprendizaje y la recreación, incorporando conocimientos a través de la práctica.
Las familias también participaron de la propuesta
La jornada contó con una participación activa de las familias, que acompañaron a los niños y se involucraron en distintas intervenciones artísticas destinadas a decorar los vehículos utilizados durante el circuito.
Además de aportar color y creatividad a la actividad, los adultos compartieron mensajes vinculados con la reducción del impacto ambiental en los trayectos diarios hacia el establecimiento educativo.
De esta manera, la propuesta extendió sus objetivos más allá del ámbito escolar, promoviendo la reflexión sobre las decisiones cotidianas de movilidad y la posibilidad de incorporar pequeños cambios en los hábitos familiares.
La participación conjunta de niños, docentes y familias permitió fortalecer el carácter comunitario de la iniciativa y transmitir la importancia de construir entornos urbanos más seguros, saludables y respetuosos con el ambiente.
Hacia una movilidad urbana más saludable y sostenible
La experiencia desarrollada en Ramona se inscribe en una perspectiva de planificación urbana que busca favorecer alternativas de desplazamiento con menor impacto ambiental y mejorar las condiciones de convivencia en los espacios públicos.
El uso de bicicletas, monopatines y otros medios de movilidad activa contribuye a disminuir la dependencia de vehículos motorizados en trayectos cortos, reducir las emisiones contaminantes y fomentar hábitos saludables.
En ese sentido, trabajar estos contenidos desde la educación inicial permite que los niños incorporen conocimientos y prácticas que pueden trasladarse a sus hogares y a la comunidad.
La jornada junto al Jardín de Infantes N° 300 puso el foco en la educación y la participación como herramientas para impulsar una movilidad sustentable, entendida no solamente como una alternativa de transporte, sino también como una forma de mejorar la calidad de vida y el cuidado del ambiente.