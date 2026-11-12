La UPCN Santa Fe, presentó una nota dirigida al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, en la que manifestó su preocupación por la situación que atraviesan numerosos trabajadores públicos de la provincia como consecuencia de las inundaciones y anegamientos registrados en distintas localidades y zonas urbanas y rurales.
UPCN solicitó al Gobierno provincial medidas excepcionales para los trabajadores afectados por las inundaciones
Ante las consecuencias de las intensas lluvias, crecidas de ríos y anegamientos provocados por el fenómeno climático “El Niño”, UPCN Santa Fe solicitó al Gobierno provincial la implementación de pautas especiales para justificar las inasistencias de los trabajadores públicos afectados.
A través de la presentación, firmada por el Secretario General, Jorge Molina, y el Secretario de Coordinación Gremial, Hugo Rodríguez, la entidad sindical solicitó que el Poder Ejecutivo provincial incorpore y establezca pautas especiales de mayor amplitud y flexibilidad para la justificación de inasistencias, contemplando el carácter excepcional de la situación.
Si bien el artículo 63°, inciso c, del Decreto N.º 1919/89 contempla la justificación de inasistencias por fenómenos meteorológicos, UPCN considera necesario ampliar los criterios de aplicación de esta normativa para dar respuesta a las circunstancias extraordinarias que enfrentan los trabajadores.
En este sentido, el gremio planteó la necesidad de contemplar situaciones vinculadas con tareas de prevención, colaboración comunitaria, participación voluntaria en acciones de auxilio y defensa civil, así como las consecuencias sanitarias derivadas del riesgo de focos infecciosos.
Desde UPCN se destacó que estas circunstancias afectan directamente la vida cotidiana, familiar y laboral de los agentes públicos, por lo que resulta fundamental adoptar medidas que contemplen la realidad de quienes atraviesan esta emergencia.
Finalmente, la organización sindical manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con las autoridades provinciales en la búsqueda de respuestas que permitan acompañar y proteger a los trabajadores públicos afectados por esta situación excepcional.