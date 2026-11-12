Santa Fe

UPCN solicitó al Gobierno provincial medidas excepcionales para los trabajadores afectados por las inundaciones

Ante las consecuencias de las intensas lluvias, crecidas de ríos y anegamientos provocados por el fenómeno climático “El Niño”, UPCN Santa Fe solicitó al Gobierno provincial la implementación de pautas especiales para justificar las inasistencias de los trabajadores públicos afectados.