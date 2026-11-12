Suman 95 nuevas columnas

Sunchales ampliará la red de iluminación con obras con una inversión superior a los $105 millones

La etapa 6 del Programa Obras Urbanas contempla la instalación de 95 nuevas columnas de iluminación en diferentes sectores de la ciudad. Los trabajos abarcarán el entorno de plaza Libertad, avenida Belgrano y calle General Paz. La intervención se suma a las más de 300 columnas y 1.800 luminarias incorporadas durante los últimos años.