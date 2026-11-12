La ciudad de Sunchales continuará ampliando su infraestructura de alumbrado público con una nueva intervención que demandará una inversión de $105.625.910,37. El proyecto forma parte de la etapa 6 del Programa Obras Urbanas y prevé la colocación de 95 nuevas columnas de iluminación en distintos puntos del ejido urbano.
Sunchales ampliará la red de iluminación con obras con una inversión superior a los $105 millones
La etapa 6 del Programa Obras Urbanas contempla la instalación de 95 nuevas columnas de iluminación en diferentes sectores de la ciudad. Los trabajos abarcarán el entorno de plaza Libertad, avenida Belgrano y calle General Paz. La intervención se suma a las más de 300 columnas y 1.800 luminarias incorporadas durante los últimos años.
La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de visibilidad durante la noche, optimizar la circulación vehicular y peatonal y fortalecer la utilización de los espacios públicos. La distribución de las nuevas estructuras permitirá intervenir sectores residenciales y arterias de circulación, con el objetivo de extender la cobertura del servicio.
La obra se enmarca en un proceso de ampliación del sistema de iluminación que se viene desarrollando en Sunchales durante los últimos años, período en el que se incorporaron más de 300 columnas y 1.800 luminarias en calles y espacios públicos.
Tres sectores de la ciudad incluidos en el proyecto
De acuerdo con el proyecto correspondiente a esta nueva etapa, los trabajos alcanzarán tres sectores específicos de Sunchales, con intervenciones que permitirán ampliar la cobertura del alumbrado en áreas de circulación y espacios de uso cotidiano.
Uno de los puntos contemplados comprende todas las manzanas perimetrales a plaza Libertad. Se trata de un sector de referencia dentro de la ciudad, donde la incorporación de nuevas columnas permitirá reforzar la iluminación en las calles que rodean este espacio público.
Otro de los tramos incluidos es avenida Belgrano, desde el canal Norte hasta calle Río Negro. La intervención abarcará este corredor urbano, con la instalación de estructuras destinadas a mejorar las condiciones de iluminación a lo largo de ese recorrido.
El tercer sector corresponde a calle General Paz, desde Rafaela hasta Oroño. Allí también se prevé la colocación de nuevas columnas para ampliar la cobertura del servicio.
En total, la etapa contempla 95 nuevas estructuras, con una inversión presupuestada en más de $105,6 millones.
Una intervención que se suma a las obras realizadas
La nueva etapa del Programa Obras Urbanas se incorpora a un conjunto de intervenciones que permitieron ampliar progresivamente la red de alumbrado público de Sunchales.
Según los datos difundidos por el municipio, durante los últimos años se instalaron más de 300 columnas y se incorporaron más de 1.800 luminarias en diferentes calles y espacios públicos de la ciudad.
Estas mejoras representan una ampliación de la infraestructura urbana y buscan dar respuesta a las necesidades de distintos sectores de la comunidad. La iluminación de calles y espacios comunes constituye, además, un componente importante para la circulación nocturna, la visibilidad de peatones y conductores y el aprovechamiento de plazas y otros lugares de encuentro.
La incorporación de nuevas columnas también permite extender el alcance del servicio hacia sectores que requieren mayor cobertura, complementando las instalaciones existentes.
El financiamiento y el impacto en los servicios urbanos
La Municipalidad de Sunchales señaló que las obras se llevan adelante a partir de los recursos que aportan los vecinos, mediante una administración orientada a transformar esos fondos en infraestructura y servicios para la ciudad.
En ese sentido, el Programa Obras Urbanas constituye una herramienta para canalizar inversiones hacia intervenciones concretas en distintos puntos del ejido urbano. La sexta etapa tendrá una asignación de $105.625.910,37 y estará destinada específicamente a la ampliación del sistema de alumbrado.
La ejecución de estos trabajos permitirá sumar 95 nuevas columnas a la infraestructura existente, continuando con el proceso de renovación y extensión de la iluminación pública.
De esta manera, Sunchales proyecta avanzar con nuevas mejoras en un servicio que tiene incidencia directa en la vida cotidiana, tanto por su aporte a la seguridad vial como por las condiciones que genera para el uso de calles, plazas y espacios de circulación durante la noche.