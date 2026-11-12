Departamento Garay

Cayastá: la Fiesta Provincial de la Doma elegirá a los representantes santafesinos para Jesús María 2027

La celebración se realizará este domingo 15 de noviembre, desde las 8, en los Corrales de Juan de Garay, dentro del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja. Habrá jineteadas, destrezas criollas, desfiles de agrupaciones gauchas, música folclórica y comidas típicas. Además, se definirán los tres jinetes que representarán a Santa Fe en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2027.