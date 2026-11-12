Cayastá será escenario de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Doma, una celebración que reúne las tradiciones gauchas, las destrezas criollas y las expresiones musicales del folclore santafesino. La 46ª edición se desarrollará este domingo 15 de noviembre en los Corrales de Juan de Garay, ubicados en el predio del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, en el departamento Garay.
Cayastá: la Fiesta Provincial de la Doma elegirá a los representantes santafesinos para Jesús María 2027
La celebración se realizará este domingo 15 de noviembre, desde las 8, en los Corrales de Juan de Garay, dentro del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja. Habrá jineteadas, destrezas criollas, desfiles de agrupaciones gauchas, música folclórica y comidas típicas. Además, se definirán los tres jinetes que representarán a Santa Fe en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2027.
La propuesta comenzará a las 8 y tendrá como uno de sus principales atractivos la competencia de jineteadas, de la que surgirán los tres representantes santafesinos que participarán en la 61ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, prevista para enero de 2027.
Organizada por la Asociación Conmemorativa de la Primera Yerra, la fiesta convoca a jinetes y tropillas de distintos departamentos de la provincia, en una jornada que también incluirá espectáculos musicales, danzas tradicionales y una oferta gastronómica vinculada con las costumbres regionales.
Jineteadas y destrezas criollas en los Corrales de Juan de Garay
El programa de actividades tendrá como eje las competencias de doma, con distintas categorías de jineteadas y la participación de representantes de diferentes puntos de Santa Fe.
Según adelantaron desde la entidad organizadora, durante la jornada se seleccionarán los tres jinetes que integrarán la delegación provincial en Jesús María 2027, uno de los principales encuentros nacionales dedicados a la doma y el folclore.
También se realizarán desfiles de agrupaciones gauchas y demostraciones de destrezas criollas, en un espacio que mantiene una estrecha relación con la historia y las tradiciones rurales de la región.
La actividad se desarrollará en los Corrales de Juan de Garay, dentro del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, un entorno histórico que forma parte de la identidad cultural de Cayastá.
Folclore, chamamé y gastronomía regional
La celebración contará además con una programación artística que incluirá música folclórica, chamamé y presentaciones de ballet, con propuestas destinadas a acompañar las actividades tradicionalistas durante toda la jornada.
La gastronomía tendrá un lugar destacado, con comidas típicas, asado con cuero, empanadas y degustaciones de pescados de río, incorporando sabores característicos de la región costera santafesina.
De esta manera, la Fiesta Provincial de la Doma combinará las competencias ecuestres con distintas expresiones culturales y gastronómicas, ofreciendo una propuesta para disfrutar en familia y conocer parte del patrimonio tradicional de la provincia.
Fecha, horarios y entradas para la fiesta
La 46ª Fiesta Provincial de la Doma se realizará el domingo 15 de noviembre, desde las 8, en los Corrales de Juan de Garay, ubicados en el acceso sur a Cayastá, dentro del predio del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja.
El establecimiento se encuentra sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura del kilómetro 77.
La entrada general tendrá un valor de $30.000. Quienes deseen ingresar con conservadora deberán abonar un costo adicional de otros $30.000.
La propuesta se desarrollará en el marco de las actividades conmemorativas del 453° aniversario de la fundación de Santa Fe y volverá a reunir en Cayastá a las tradiciones gauchas, la música y las costumbres que forman parte de la identidad cultural santafesina.