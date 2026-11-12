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Renuevan la flota sanitaria del departamento 9 de Julio con cinco nuevas unidades

Las unidades fueron destinadas a Gato Colorado, Santa Margarita, Villa Minetti, Tostado y Logroño. La distribución contempla tres móviles 4x4 para garantizar la cobertura en zonas rurales, una ambulancia de alta complejidad para Tostado y otra de baja complejidad para Logroño. La incorporación forma parte de un plan de renovación de la flota del sistema SIES 107 en toda la provincia.