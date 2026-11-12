El sistema de emergencias y traslados sanitarios del departamento 9 de Julio incorporó cinco ambulancias 0 km que permitirán ampliar la capacidad de respuesta y mejorar la cobertura de atención en el norte santafesino. Las unidades fueron distribuidas entre Gato Colorado, Santa Margarita, Villa Minetti, Tostado y Logroño, de acuerdo con las necesidades operativas y las características geográficas de cada localidad.
Renuevan la flota sanitaria del departamento 9 de Julio con cinco nuevas unidades
Las unidades fueron destinadas a Gato Colorado, Santa Margarita, Villa Minetti, Tostado y Logroño. La distribución contempla tres móviles 4x4 para garantizar la cobertura en zonas rurales, una ambulancia de alta complejidad para Tostado y otra de baja complejidad para Logroño. La incorporación forma parte de un plan de renovación de la flota del sistema SIES 107 en toda la provincia.
La entrega se realizó este miércoles frente a la Municipalidad de Tostado y forma parte de la adquisición provincial de 103 nuevas ambulancias destinadas a renovar y fortalecer la flota del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).
La distribución contempla tres vehículos con tracción 4x4, que estarán destinados a la cobertura de Gato Colorado, Santa Margarita y Villa Minetti. Estas unidades permitirán mejorar los desplazamientos en caminos rurales y sectores donde las condiciones de circulación pueden dificultar el acceso de los equipos sanitarios.
Por su parte, Tostado recibió una ambulancia de alta complejidad, equipada para responder a situaciones que requieren mayores recursos de atención y asistencia durante los traslados. En tanto, Logroño incorporó un móvil de baja complejidad para fortalecer la cobertura sanitaria local.
Tres ambulancias 4x4 para mejorar la cobertura rural
La incorporación de vehículos con tracción integral representa un aspecto central para el departamento 9 de Julio, debido a su extensión territorial y a las características de su red vial, que incluye numerosos caminos rurales.
Las unidades destinadas a Gato Colorado, Santa Margarita y Villa Minetti permitirán mejorar las condiciones de acceso ante emergencias y facilitar los traslados desde sectores alejados de los centros urbanos.
En el caso de Tostado, la nueva ambulancia de alta complejidad permitirá reforzar la capacidad de atención y traslado de pacientes que requieren asistencia especializada. La incorporación también tiene un alcance regional, ya que la ciudad funciona como uno de los principales puntos de referencia sanitaria del departamento.
Con el nuevo móvil asignado a Logroño, además, se amplían los recursos disponibles para la atención de los vecinos de esa localidad.
Renovación de la flota del SIES 107 en la región
Con estas incorporaciones, la Región de Salud Nodo Ceres suma nueve ambulancias nuevas durante 2026. Además de las cinco destinadas al departamento 9 de Julio, se incorporarán otras cuatro unidades para Ceres, San Cristóbal, Soledad y Villa Trinidad, localidades correspondientes al departamento San Cristóbal.
La renovación se suma a las 20 ambulancias 0 km que habían sido distribuidas durante 2025 en esta región sanitaria.
Durante el acto, el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio de Salud, Jorge Stettler, explicó que la planificación contempla no solamente la adquisición de vehículos, sino también el mantenimiento de las unidades, la capacitación del personal y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Según detalló el funcionario, con esta nueva etapa de incorporaciones se busca que no queden ambulancias en servicio con más de diez años de antigüedad en toda la provincia. En particular, indicó que en el departamento 9 de Julio casi la totalidad de los 16 móviles de la flota pasarán a corresponder a modelos 2025 y 2026.
También mencionó las inversiones destinadas a la refacción de diez Centrales Operativas Territoriales (COT) mediante el Programa Fonres, entre ellas las bases de Tostado y Ceres.
Mayor capacidad de respuesta ante las emergencias
La renovación de ambulancias constituye una herramienta para mejorar la atención prehospitalaria y los traslados sanitarios, especialmente en departamentos con grandes distancias entre localidades y una importante población rural.
La disponibilidad de vehículos adecuados para cada tipo de prestación permite organizar mejor los recursos, reducir dificultades operativas y fortalecer la coordinación entre las distintas bases del sistema de emergencias.
Durante la misma jornada también se presentaron avances de obras de infraestructura vinculadas con la preparación ante posibles efectos del fenómeno de El Niño. Además, se entregaron bombas extractoras de agua para las localidades de San Bernardo, Pozo Borrado y Tostado.
Del encuentro participaron autoridades sanitarias regionales, entre ellas la directora de la Región de Salud Nodo Ceres, Carina Dutto; el director provincial de Cuidados Críticos, Esteban Ledesma; y el coordinador del SIES 107, Mauricio Espíndola, junto con autoridades locales y provinciales.
De esta manera, las cinco nuevas ambulancias se incorporan a la red sanitaria del departamento 9 de Julio, con una distribución que contempla tanto la atención de emergencias urbanas como las necesidades particulares de las comunidades rurales.