A nueve años de la tragedia del submarino ARA San Juan, el recuerdo de sus 44 tripulantes sigue presente en distintos puntos del país. En la ciudad de Santa Fe, un espacio de homenaje ubicado en la zona del puerto se transformó en un lugar de memoria, encuentro y reconocimiento para quienes no quieren que sus nombres queden en el olvido.
ARA San Juan: el homenaje en el puerto de Santa Fe que se convirtió en un lugar para recordar a los 44 tripulantes
Un espacio inaugurado en 2019 mantiene viva la memoria de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Rolando Garavaglia contó la historia detrás del homenaje y el gesto de los padres de un marino santafesino.
Detrás de ese homenaje está Rolando Garavaglia, capitán de corbeta de la Reserva Naval de la Armada, quien explicó por qué considera necesario sostener estos recordatorios y mantener presente el sacrificio de quienes perdieron la vida mientras cumplían una misión.
"Ellos fallecieron en acto de servicio, cumpliendo una misión, cumpliendo un deber", señaló. Para Garavaglia, recordar a los tripulantes no es solamente una manera de acompañar el dolor de sus familiares, sino también una responsabilidad de la sociedad.
"El ciudadano común tiene que entender que ellos estaban cumpliendo una tarea muy importante, que era custodiar el mar argentino", expresó.
El homenaje del puerto, un lugar para recordar a un hijo
Entre las historias que guarda el espacio hay una que Garavaglia recuerda especialmente. Tiene como protagonista a la familia de Germán Suárez, uno de los tripulantes del ARA San Juan, nacido en Santa Fe y egresado de la Escuela de Avellaneda.
El submarino que forma parte del homenaje fue realizado por alumnos bajo su supervisión y orientación. Cuando se inauguró el espacio, en 2019, los padres de Germán se acercaron a Garavaglia y le compartieron unas palabras que, según reconoció, le dieron sentido a todo el trabajo.
"Me dijeron que ahora ellos tenían un lugar donde poder recordar a su hijo porque, como no tienen tumba para llevarle una flor, este era el lugar físico donde podían venir a recordarlo", relató.
El testimonio de aquella familia quedó grabado en su memoria. Para Garavaglia, escuchar que el homenaje se había convertido en un sitio al que los padres podían acercarse para mantener vivo el recuerdo de Germán fue una de las mayores satisfacciones desde que comenzó el proyecto.
"Ya con eso creo que misión cumplida. Yo más de eso no puedo. Es más, el agradecido soy yo por haber recibido esas palabras", contó.
El uniforme de Germán Suárez, una pieza especial en el Museo del Puerto
La relación con la familia del marino santafesino continuó con otro gesto significativo. En 2023, los padres de Germán decidieron donarle uno de sus uniformes a Garavaglia como muestra de agradecimiento.
Sin embargo, consideró que se trataba de una pieza con un valor simbólico demasiado importante para conservarla personalmente. Por eso, propuso que formara parte del Museo del Puerto, una iniciativa que finalmente pudo concretarse gracias a la colaboración de las autoridades y trabajadores del lugar.
Actualmente, el uniforme de Suárez se encuentra allí y puede ser visitado por quienes se acercan al museo.
La indumentaria suma así otra dimensión al homenaje: además de recordar a los 44 tripulantes, permite conservar un objeto que perteneció a uno de ellos y que su familia decidió compartir con la comunidad.
Recordar a quienes custodian el mar argentino
Para Garavaglia, el homenaje también tiene un propósito que va más allá de la tragedia del ARA San Juan. Busca acercar a la sociedad a una realidad que muchas veces permanece lejos de la mirada cotidiana: el trabajo de quienes cumplen tareas de vigilancia y protección de la soberanía en el mar.
"Existe gente que todos los días se juega la vida en el mar custodiando nuestra soberanía y aportando a este país su servicio, con el riesgo que eso ocasiona", reflexionó.
En ese sentido, consideró importante que los argentinos reconozcan el trabajo del personal naval y comprendan que la defensa del territorio no se limita a las tareas que se realizan en tierra.
"Como vos bien dijiste, la gente de mar tiene que estar presente en el corazón de los argentinos", concluyó.
A nueve años del hundimiento del ARA San Juan, el homenaje del puerto conserva ese propósito. Para los familiares, representa un sitio donde acercarse a los recuerdos; para los visitantes, una oportunidad de conocer la historia de los 44 tripulantes y comprender el significado de su misión.