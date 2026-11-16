Memoria y reconocimiento

ARA San Juan: el homenaje en el puerto de Santa Fe que se convirtió en un lugar para recordar a los 44 tripulantes

Un espacio inaugurado en 2019 mantiene viva la memoria de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Rolando Garavaglia contó la historia detrás del homenaje y el gesto de los padres de un marino santafesino.