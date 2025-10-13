Premios El Brigadier 50 años

Juguetería Pizzico, la historia de un negocio familiar que se convirtió en un ícono de Santa Fe

En el marco de las cinco décadas de la distinción que otorga la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE), El Litoral entrevistó a los hermanos que hoy llevan adelante el negocio familiar. Gustavo y Alejandro compartieron un relato de perseverancia, adaptación y la importancia de los valores familiares en el mundo empresarial.