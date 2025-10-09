Premios El Brigadier 50 años

Cervecería Santa Fe, la fuerza de un ícono santafesino en los '80 entre crisis y tradición

En un contexto nacional marcado por el regreso a la democracia y la hiperinflación, la empresa cervecera sorteó la inestabilidad argentina de la época manteniendo viva la cultura del liso. Juan Pablo Barrale (CCU) analiza los desafíos de mantener operativa una planta obsoleta y cómo esa resiliencia sentó las bases de su identidad cultural, reconocida hoy con la distinción que otorga la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE).