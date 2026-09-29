Los fanáticos de Dragon Ball finalmente podrán sumar una pieza oficial de LEGO inspirada en una de las franquicias de anime más populares de todos los tiempos. La compañía presentó su primer set basado en la creación de Akira Toriyama, con Shenron como protagonista y Goku sobre la nube Kinton.
LEGO presentó su primer set de Dragon Ball: así es Shenron junto a Goku
El esperado modelo recrea al dragón Shenron junto a Goku y tiene 1.764 piezas. Los fanáticos podrán conseguirlo desde noviembre de 2026.
El lanzamiento forma parte de la línea LEGO Icons y está pensado principalmente para coleccionistas adultos. El modelo representa uno de los momentos más reconocibles de la historia: la aparición del dragón eterno después de reunir las siete Esferas del Dragón.
La construcción está compuesta por 1.764 piezas y, una vez armada, supera los 32 centímetros de altura. Goku aparece sobre la nube Kinton, mientras que Shenron ocupa la mayor parte de la estructura.
El dragón eterno
El modelo reproduce el característico cuerpo serpenteante de Shenron, acompañado por las siete Esferas del Dragón. La construcción fue diseñada para trasladar al sistema de bloques las formas y proporciones del personaje.
Goku funciona como complemento de la figura principal y puede colocarse sobre la nube Kinton. La escena recrea así una de las imágenes más reconocibles de las primeras etapas de Dragon Ball.
Por sus dimensiones y cantidad de piezas, el set está orientado principalmente a la exhibición. Se trata de una construcción de gran tamaño que busca convertirse en una pieza de colección para los seguidores de la franquicia.
Las primeras imágenes y características fueron difundidas por sitios especializados como Nintenduo y Nintenderos, que mostraron el diseño del producto y algunos de sus principales detalles.
Una colaboración esperada
La presentación representa además un momento especial para LEGO: es la primera colaboración oficial de la compañía con Dragon Ball.
Durante años, los seguidores de la franquicia habían construido versiones propias de personajes y escenarios utilizando piezas de LEGO. Sin embargo, hasta ahora la empresa danesa no había lanzado un producto oficial basado en el universo creado por Toriyama.
El nuevo set toma como protagonista a Shenron, una de las figuras centrales de la mitología de Dragon Ball. El dragón es invocado cuando las siete Esferas del Dragón son reunidas y tiene la capacidad de conceder deseos.
La elección del personaje permite además representar en una misma construcción varios elementos clásicos de la franquicia: las esferas, Shenron, Goku y la nube Kinton.
Cuándo sale
El lanzamiento tendrá una etapa de acceso anticipado para los integrantes del programa LEGO Insiders, que podrán adquirir el set desde el 1 de noviembre de 2026.
La disponibilidad general comenzará el 4 de noviembre de 2026, fecha en la que el producto llegará oficialmente al público.
La llegada de Shenron también podría ser el comienzo de una colección más amplia. LEGO y Toei Animation anticiparon que la colaboración continuará con nuevos productos inspirados en Dragon Ball durante los próximos años.
Por ahora, el dragón eterno será el encargado de inaugurar esta alianza. Con 1.764 piezas, más de 32 centímetros de altura y Goku sobre la nube Kinton, el primer set oficial de LEGO basado en Dragon Ball apunta directamente a los coleccionistas y seguidores que crecieron con las aventuras del guerrero saiyajin.
La propuesta combina así dos fenómenos de la cultura popular: el universo creado por Toriyama y el tradicional sistema de construcción de LEGO, que por primera vez se encuentran oficialmente en un mismo producto.