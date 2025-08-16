#HOY:

Investigadores lograron traducir pensamientos en palabras

El estudio podría ayudar a que personas que no pueden hablar se comuniquen fácilmente mediante tecnologías de interfaz cerebro-ordenador (BCI, por sus siglas en inglés).

Las BCI se implantan en el cerebro, y registran directamente los patrones de actividad neuronal.
 4:52
Por: 

Un equipo de investigadores ha logrado descifrar la actividad cerebral que se produce durante el lenguaje interno (el monólogo silencioso que tiene lugar en la mente) y traducirla en palabras con una precisión de hasta el 74 %.

Microelectrodo array.Microelectrodo array.

El estudio, publicado en la revista científica Cell y liderado por la Universidad de Stanford (Estados Unidos), podría ayudar a que personas que no pueden hablar se comuniquen fácilmente mediante tecnologías de interfaz cerebro-ordenador (BCI, por sus siglas en inglés).

Cómo las BCI están transformando la comunicación para personas con discapacidad

"Es la primera vez que logramos comprender cómo es la actividad cerebral cuando solo se piensa en hablar", explicó Erin Kunz, de la Universidad de Stanford y autora principal de la investigación.

"Para las personas con graves discapacidades motoras y del habla, las BCI, capaces de descodificar el lenguaje interno podrían permitir una comunicación mucho más fácil y natural", añadió. La corteza motora del cerebro contiene regiones que controlan el movimiento, incluidos los músculos que producen el habla.

Las BCI son implantadas quirúrgicamente en la capa superficial del cerebro, y registran directamente los patrones de actividad neuronal.

Estas señales se transmiten a un algoritmo informático que las traduce en acciones como el habla o el movimiento de un cursor en una pantalla. Las personas con parálisis, cuando intentan hablar o escribir, las BCI pueden captar estas señales cerebrales y traducirlas con gran precisión en palabras.

Nuevas posibilidades para las neurociencias

Con este reciente estudio, los científicos dieron un paso más al investigar las señales asociadas al lenguaje interno, es decir, al pensamiento en forma de habla silenciosa.

Erin Kunz, Frank Willett y Benyamin Meschede-Krasa inspeccionan un microelectrodo array.Erin Kunz, Frank Willett y Benyamin Meschede-Krasa inspeccionan un microelectrodo array.

"Si solo hay que pensar las palabras en lugar de intentar pronunciarlas, podría ser más fácil y rápido para estas personas", señaló Benyamin Meschede-Krasa, coautor del trabajo.

Cuatro personas con graves trastornos motores y del habla participaron en el estudio, y contaban con matrices de microelectrodos implantadas en áreas motoras del cerebro.

Los investigadores comprobaron que el habla interna genera patrones claros y robustos de actividad en estas regiones, similares, aunque más débiles, a los provocados por el intento de hablar.

