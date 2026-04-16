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Megaoperativo en Corea del Sur: buscan a un lobo que se escapó del zoológico

Nacido en 2024, Neukgu forma parte de un programa de O-World para recuperar el lobo coreano, que antaño habitaba la península coreana pero que ahora se considera extinto en estado salvaje. A pesar de que más de 300 bomberos, policías y militares han sido desplegados para encontrarlo, pero el ejemplar ha eludido la captura durante una semana.