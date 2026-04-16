La semana pasada, un lobo joven excavó un túnel bajo la valla del zoológico donde vivía, en la ciudad surcoreana de Daejeon, y escapó, convirtiéndose en el fugitivo más nuevo y peludo del país.
Megaoperativo en Corea del Sur: buscan a un lobo que se escapó del zoológico
Nacido en 2024, Neukgu forma parte de un programa de O-World para recuperar el lobo coreano, que antaño habitaba la península coreana pero que ahora se considera extinto en estado salvaje. A pesar de que más de 300 bomberos, policías y militares han sido desplegados para encontrarlo, pero el ejemplar ha eludido la captura durante una semana.
Desde entonces, la búsqueda de Neukgu, de dos años de edad, ha estado llena de giros inesperados, ha cautivado al país e incluso ha inspirado una moneda con el mismo nombre creada mediante un meme.
A pesar de que más de 300 bomberos, policías y militares han sido desplegados para encontrarlo, Neukgu ha eludido la captura durante una semana y sigue sin ser capturado.
Hubo algunos sustos: al día siguiente de su fuga, Neukgu apareció en las cámaras termográficas como una mancha brillante que se movía entre la vegetación cerca de Daejeon O-World, el zoológico y parque temático del que se había escapado.
Sin embargo, las autoridades le perdieron el rastro mientras cambiaban la batería del dron con cámara, según informaron los medios locales.
El lunes por la noche se produjo otro avance importante, cuando el departamento de bomberos local recibió un informe de que Neukgu había sido avistado en una montaña a unos 2 km (1,2 millas) de O-World.
Un vídeo del lobo corriendo por una carretera en la oscuridad, iluminado por los faros de un vehículo, fue subido a las redes sociales.
Las autoridades aprovecharon la pista y pusieron en marcha una misión de búsqueda y rescate en la que participaron decenas de agentes de policía y drones militares.
Pero cada vez que parecía que el cerco se estrechaba sobre Neukgu, este se escabullía. A la mañana siguiente, había desaparecido de nuevo.
La búsqueda de Neukgu ha captado la atención nacional y ha movilizado los esfuerzos de la comunidad local.
Al día siguiente de la desaparición de Neukgu, las autoridades recibieron decenas de informes de avistamientos, incluyendo el de algunos niños que dieron la voz de alarma: alumnos de primaria que habían confundido a los perros con Neukgu, según informó el Chosun Daily.
Neukgu, de dos años, está resultando difícil de atrapar tras escapar del zoológico.
En un momento dado, según se informa, un residente intentó ayudar en la operación de búsqueda presentándose con su propio perro lobo, un plan que, al parecer, no se había consultado con las autoridades.
Posteriormente, una imagen que supuestamente mostraba a Neukgu trotando por una calle de la ciudad circuló ampliamente, lo que llevó a las autoridades a ampliar la búsqueda más allá del zoológico. Sin embargo, resultó ser una falsa alarma: la imagen había sido generada por inteligencia artificial.
En 2018, la policía mató a tiros a un puma de ocho años llamado Porongi, que se había escapado del mismo zoológico que Neukgu.
Muchos esperan que Neukgu no corra la misma suerte, incluido el presidente surcoreano Lee Jae Myung, quien escribió en X: "Espero que no haya víctimas mortales y rezo para que Neukgu también regrese a casa sano y salvo".
Los grupos defensores de los derechos de los animales también se han pronunciado al respecto.
"El lugar de este incidente es el mismo O-World del que Porongi escapó y fue asesinado en 2018", declaró el grupo Solidaridad por la Libertad Animal, según un informe de Chosun.
"Ha vuelto a ocurrir el mismo accidente. Esperamos que Neukgu sea capturado sano y salvo sin que se repita la suerte de Porongi... Es claramente injusto que la vida de un animal pueda estar en peligro debido a un accidente causado por una mala gestión y defectos estructurales de sus instalaciones."
"Símbolo de independencia"
Por ahora, el escurridizo Neukgu se ha convertido en un "símbolo de independencia", un "lobo que se niega a quedarse enjaulado", según los creadores de la criptomoneda Neukgu. En las últimas 24 horas, la criptomoneda ha registrado un volumen de negociación de alrededor de 150.000 dólares (110.000 libras esterlinas).
Nacido en 2024, Neukgu forma parte de un programa de O-World para recuperar el lobo coreano, que antaño habitaba la península coreana pero que ahora se considera extinto en estado salvaje.
El lobo coreano, tal como se describía en un periódico estadounidense en 1916, posee "ojos penetrantes" y una "agilidad maravillosa".
"Al atacar a un hombre, lo seguirá durante un tiempo y ocasionalmente saltará por encima de su cabeza, intentando desestabilizarlo y hacer que caiga al suelo, momento en el que lo atacará y matará inmediatamente."
Tras la fuga de Neukgu de O-World, las autoridades clausuraron rápidamente una escuela primaria cercana como medida de precaución.
Cientos de efectivos, entre ellos bomberos y policías, han sido desplegados para encontrar al lobo.
Pero por muy aterrador que resulte un lobo suelto para los lugareños, la situación puede ser igualmente escalofriante para Neukgu.
Se desconoce qué queda de los instintos salvajes de Neukgu tras una vida en cautiverio. Algunos han expresado su preocupación por su supervivencia. Neukgu tiene poca o ninguna experiencia en la caza.
En estado salvaje, las manadas de lobos se alimentan principalmente de ungulados salvajes: animales con pezuñas, generalmente herbívoros, como ciervos, vacas y cerdos. Estos carnívoros pueden pasar días, incluso semanas, sin comer.
"Dos pollos": la última comida de Neukgu
Según se informa, la última comida que ingirió Neukgu fueron dos pollos la noche anterior a su fuga.
Los altavoces de O-World, que ha permanecido cerrado a los visitantes desde la fuga de Neukgu, han estado emitiendo aullidos de lobos y anuncios del parque, los mismos que Neukgu escuchaba desde niño.
En las últimas imágenes de Neukgu publicadas por las autoridades de Daejeon, se ve al joven lobo tendido sobre un lecho de hojas en el bosque antes de levantarse y caminar de un lado a otro. "Por favor, deseen que Neukgu sea capturado sano y salvo", dice el texto que acompaña al video.